L'Union européenne interdit le bisphénol A, un produit dangereux pour la santé, pourtant présent dans les moules de chocolat. Cette loi inquiète les fabricants de chocolat suisses qui devront trouver une alternative rapidement.

1/7 Les moules à chocolat suscitent des inquiétudes chez les fabricants suisses. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann

Le chocolat est le symbole suisse par excellence. A lui-seul, il incarne un savoir-faire national, reconnu bien au-delà des frontières du territoire. Et c'est de Bruxelles que pourrait venir le danger… L'Union européenne (UE) veut interdire tout contact alimentaire avec le bisphénol A (BPA), une substance chimique. Or, les moules utilisés pour le moulage du chocolat sont en polycarbonate: «un matériau qui peut contenir du bisphénol A», explique Roger Wehrli, directeur de l'association professionnelle Chocosuisse.

La Suisse souhaite adopter cette réglementation européenne, «car de nombreux produits sont exportés vers l'UE et doivent donc respecter ses directives», a déclaré le Conseil fédéral en réponse à une proposition de la conseillère nationale vaudoise Jacqueline de Quattro (PLR). Ainsi ces produits ne seront plus autorisés à la vente à partir de la mi-janvier 2028, et seront retirés de la circulation une année plus tard.

Un risque pour la santé, mais pas d'alternative

Les moules actuels se caractérisent par leur précision, leur durabilité et leur sécurité au contact alimentaire, précise Roger Wehrli. Mais ils présentent un inconvénient majeur: le bisphénol A représente un risque pour la santé des consommateurs, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les substances chimiques pourraient se détacher du matériau et migrer dans les aliments.

«On ignore encore s'il existe des alternatives équivalentes capables de rivaliser en termes d'hygiène, de technologie et de rentabilité, commente le directeur de Chocosuisse. Actuellement, il n'existe aucun substitut équivalent aux moules contenant du BPA offrant des fonctionnalités et une sécurité alimentaire comparables.»

Un coût amer

La transition est coûteuse pour les entreprises. «Les moules sont généralement fabriqués sur mesure: un remplacement complet peut entraîner des coûts très élevés selon l'entreprise, notamment pour les plus petites d'entre elles.»

D'autant plus que selon Roger Wehrli, il n'y a aucun risque de contamination au BPA dans le cas du chocolat. Un transfert significatif dudit perturbateur endocrinien des moules vers l'aliment n'a pas été démontré jusqu'à présent. «Le chocolat n'est que très brièvement en contact avec les moules, et ce, à basse température.»

L'interdiction arrive trop tard

Jane Muncke, toxicologue de l'environnement et directrice du Food Packaging Forum, doute de l'absence de BPA dans le chocolat. «Même de très faibles quantités sont dangereuses pour la santé, explique-t-elle. Les produits chimiques interféreraient avec le système hormonal. Cela peut entraîner du diabète, de l'infertilité, des allergies, voire des cancers.»

L'interdiction arrive trop tard, selon la toxicologue. «Les statistiques de santé montrent, par exemple, que de plus en plus de jeunes hommes sont stériles. Cela pourrait être une conséquence du BPA.» L'experte ne comprend donc pas les inquiétudes des fabricants de chocolat. «On sait depuis plus de 30 ans que le BPA est dangereux. Les fabricants ont eu suffisamment de temps pour trouver des alternatives.»

Une lueur d'espoir subsiste néanmoins pour les fabricants de chocolat. L'UE a proposé une réévaluation de la période transitoire en juillet 2026, en fonction de la disponibilité de moules alternatifs. «Si l'UE prolonge les délais de transition pour l'interdiction des moules à chocolat ou prévoit une dérogation correspondante, il est fort probable que la Suisse suive son exemple», nuance le Conseil fédéral.