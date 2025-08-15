Les droits de douane punitifs de Donald Trump obligeraient Lindt & Sprüngli à investir davantage aux Etats-Unis. Notre légendaire lapin en chocolat pourrait bien être sur la sellette. Le groupe veut donc le sauver coûte que coûte.

Lindt veut sauver ses lapins en chocolat des griffes de Donald Trump

Le lapin doré Lindt est fabriqué depuis plus de 70 ans. Photo: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Nicola Imfeld

Les droits de douane punitifs de 15% sont beaucoup trop élevés pour Lindt & Sprüngli! Selon un rapport de «Bloomberg», le fabricant de chocolat suisse veut délocaliser sa production de lapins en chocolat mondialement connus aux Etats-Unis.

Le groupe basé à Kilchberg pourrait ainsi contourner les droits de douane. En effet, jusqu'à présent, les lapins en chocolat dans leur emballage doré étaient produits dans l'usine Lindt d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Ce plan de délocalisation, non seulement des lapins mais aussi d'autres denrées chocolatées, impliquerait des investissements jusqu'à dix millions de dollars américains.

Lindt & Sprüngli réagit

Les Etats-Unis sont un débouché important pour l'entreprise suisse. En 2024, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,9% pour atteindre les 843 millions de dollars. Les droits de douane de 15% imposés par Trump sur les produits en provenance de l'UE pourraient donc faire beaucoup de mal au groupe.

Lindt a déclaré à «Bloomberg» qu'elle étudiait depuis plusieurs années déjà des investissements supplémentaires dans des capacités de production aux Etats-Unis et qu'elle agrandissait actuellement son site dans l'Etat du New Hampshire. «Nous travaillons en permanence à rendre notre production et nos chaînes d'approvisionnement internes plus efficaces, en tenant compte de la situation douanière actuelle», a déclaré un porte-parole. Avant d'ajouter: «Pour ce faire, nous examinons soigneusement quels produits sont fabriqués sur quels sites de production et pour quels marchés».

Selon le rapport, le groupe chocolatier envisagerait d'appliquer la stratégie inverse pour le marché canadien. La production serait transférée de l'usine Lindt dans la ville américaine de Boston vers des sites européens, pour contourner les droits de douane imposés par le Canada sur les produits américains.