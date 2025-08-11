L'économie suisse devrait pouvoir résorber les droits de douane américains en 2025. Mais pour les années à venir, les perspectives s'annoncent plus sombres. Une récession pourrait-elle s'abattre sur le pays?

1/4 Donald Trump frappe durement l'économie suisse avec des droits de douane de 39%. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Markus Diem Meier

Si les droits de douane de 39% sont maintenus, notre économie nationale sera soumise à une forte pression. Tout se joue maintenant et l'incertitude est grande. Les entreprises du secteur industriel qui dépendent des ventes aux Etats-Unis et produisent en Suisse seront les plus impactées. Des dizaines de milliers d'emplois seraient menacés, selon l'association professionnelle Swissmem.

Jusqu'à présent, la bourse suisse a réagi à cette menace avec calme, une réaction surprenante car selon les analystes d'UBS, les entreprises cotées en Suisse réalisent 90% de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice à l'étranger, dont un tiers aux Etats-Unis. Les livraisons depuis la Suisse seront directement pénalisées par les droits de douane américains ou désavantagées face à des pays avec des taxes douanières plus légères.

Des produits suisses épargnés

La réaction modérée de la bourse s'explique d'une part par l'attente d'un revirement de situation avec des droits de douane plus bas. D'autre part, les entreprises qui dominent la bourse ont des avantages uniques, par exemple des sites de production aux Etats-Unis. L'une des forces de nos exportations réside dans le fait que beaucoup des produits spécialisés sont peu impactés par les variations de prix.

En d'autres termes, les hausses de prix n'entraînent pas un effondrement immédiat de la demande, par exemple pour les médicaments ou les biens industriels spécialisés. En effet, les acheteurs ont peu d'alternatives disponibles, même si les prix augmentent. Par ailleurs, les prix élevés des produits de luxe ne découragent pas non plus la clientèle. Les fournisseurs de produits à faible marge, fortement exposés à la concurrence sur les prix, sont particulièrement vulnérables en cas de forte augmentation des droits de douane.

Hausse du taux de chômage

Si les droits de douane restent très élevés, ils se répercuteront sur l'ensemble de l'économie suisse. Malgré les inquiétudes, la Suisse devrait, pour l’instant, éviter une récession prolongée, c’est-à-dire une baisse de l’activité économique sur plusieurs trimestres, selon les instituts de prévision. En effet, l'économie intérieure, encore peu touchée par les turbulences douanières, fait office de support.

Mais l'absence de récession ne signifie pas que nous sommes tirés d'affaire pour autant. L'économie suisse était déjà faible avant l'annonce des droits de douane américains. Le produit intérieur brut par habitant stagne depuis longtemps. L'industrie, encore menacée aujourd'hui, et surtout les PME, est sur la sellette depuis un certain temps.

L’indice PMI, qui mesure l’activité dans l’industrie, indique déjà un ralentissement. Depuis deux mois, l'indice des services est aussi passé sous le seuil de croissance, reflétant un affaiblissement de l’économie intérieure, qui pourrait bientôt peser sur l’emploi. En juin, le chômage ajusté était déjà à 2,9%, contre 2,4% un an plus tôt.

Effets sur l'économie mondiale

Si les droits de douane introduits dans le monde entier ne se répercutent pas encore fortement sur l'économie mondiale, c'est parce que de nombreuses livraisons ont déjà été exportées. De plus, les acheteurs américains ont jusqu'à présent pris les droits de douane à leur charge. Le niveau des prix n'a pas réagi aux Etats-Unis, pas plus que la demande globale.

Mais ces effets s'estomperont si le litige douanier et l'incertitude se poursuivent. L'absence d'investissements, la hausse des prix aux Etats-Unis et la pression des droits de douane sur les exportateurs finiront par produire leur effet. Les conséquences les plus graves ne se feront sentir qu'après un certain temps.