La délégation suisse rentre des USA après des négociations

L'or suisse ne serait finalement pas taxé aux Etats-Unis

Selon un article de Bloomberg, le gouvernement américain veut clarifier la situation et dissiper la confusion sur les droits de douane de 39% appliqués à l'or suisse. Washington annonce son intention de publier un décret pour «corriger les informations erronées concernant les droits de douane sur l'or et clarifier la position officielle».

L'or suisse ne serait finalement pas taxé aux Etats-Unis Photo: imago/Hannelore Förster

Ce décret vise à éviter tout malentendu au sujet de la réglementation tarifaire, notamment en ce qui concerne les lingots d'or et autres produits spéciaux. Un responsable a annoncé ce projet vendredi sous couvert d'anonymat. La Maison-Blanche devrait fournir de plus amples informations prochainement.

Un retournement de situation

Les droits de douane de 39% devaient s'appliquer aux exportations d'or suisses, du moins à la grande majorité d'entre elles, comme en attestait une décision du Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP) datée du 31 juillet. Dans cette décision, les Etats-Unis définissaient plus précisément leur politique commerciale. Une raffinerie suisse aurait demandé au CBP si les lingots d'or d'un kilogramme et 100 onces (3,11 kilogrammes) étaient soumis aux droits de douane punitifs. Réponse de l'agence américaine: oui, les droits de douane de 39% s'appliquent aussi à ces lingots d'or.

La Suisse est le plus grand transformateur d'or au monde. Quatre grandes raffineries sont situées au Tessin et à Neuchâtel. Rien qu'au cours des cinq premiers mois de cette année, la Suisse a exporté l'équivalent de 39 milliards de francs suisses d'or vers les Etats-Unis. Mais cette exportation pèse lourdement sur notre balance commerciale, nous avons importé seulement 7,3 milliards de francs suisses d'or des Etats-Unis. Ce métal précieux représente donc une charge nette d'environ 31,7 milliards de francs suisses sur le déficit commercial actuel des Etats-Unis.