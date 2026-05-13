Le Conseil fédéral demande près de 774 millions de francs pour rénover ses immeubles, en hausse d’un tiers par rapport à 2025. Les travaux concernent notamment la Bibliothèque nationale et l’ambassade suisse à Londres.

Le Conseil fédéral demande 773,8 millions pour ses immeubles

Le Conseil fédéral demande 773,8 millions pour ses immeubles

Un tiers de plus que le montant prévu pour 2025

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral demande 773,8 millions de francs pour ses immeubles dans son message 2026, soit un tiers de plus que le montant prévu pour 2025. Le gouvernement doit rénover la Bibliothèque nationale à Berne et son ambassade à Londres.

Les coûts des travaux de rénovation et d'agrandissement de la Bibliothèque nationale sont estimés à 211,7 millions de francs, indique le Conseil fédéral dans un communiqué mercredi. Le bâtiment construit dans les années 1930 doit être remis aux normes actuelles. Une extension souterraine est aussi prévue.

Ambassade, centre de visites, ...

L'ambassade suisse à Londres, construite en 1971, a également besoin d'une rénovation complète. Le crédit d'engagement s'élève à 96 millions de francs.

Le gouvernement demande d'autres crédits pour différents projets de rénovation et de construction ainsi que pour des locations. Un crédit de 44,2 millions est par exemple prévu pour la création d'un centre de visites et d'information du Parlement sur la Place fédérale.