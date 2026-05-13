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Les 5 infos suisses du jour
Le canton de Vaud a déjà dépensé 80'000 francs dans l'affaire Valérie Dittli

Au programme de ce mercredi 13 mai: une forte facture juridique, les retards massifs d'entretien des CFF, la Suisse voit exploser le coût des missiles Patriot, Genève anticipe les manifestations liées au G7 et, enfin, Bienne ouvre la Fête fédérale de musique.
Publié: il y a 25 minutes
Près de 80'000 francs ont été versés pour les frais d'avocats de Valérie Dittli, visée par une enquête pour abus d'autorité.
Photo: keystone-sda.ch
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer cette nouvelle journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose cette sélection des actualités à ne pas manquer en ce mercredi 13 mai. On est parti!

1

Des frais d'avocats élevés pour Valérie Dittli

Le canton de Vaud a déjà dépensé près de 80'000 francs pour les frais d'avocats de la conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, indique mercredi le journal «24 heures». «A ce jour, le montant pris en charge par l'Etat s'élève à 79'956,85 francs», a répondu mardi devant le Grand Conseil la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier à une question du député Sergei Aschwanden (Parti libéral-radical). Elle a précisé que ce montant comprend les frais du litige avec l'ancien président de la commission foncière rurale et ceux de la procédure pour abus d'autorité.

2

Les CFF accusés de négliger l'entretien du réseau

L'ancien directeur des Chemins de fer fédéraux (CFF) Benedikt Weibel fustige dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mercredi le manque de courage de l'actuelle direction de la compagnie ferroviaire face au retard d'entretien du réseau ferroviaire, qui atteignait 9,5 milliards de francs en avril 2026. Les CFF ont négligé de signaler aux responsables politiques et aux cantons le déséquilibre entre les travaux d'extension et l'entretien, déclare Benedikt Weibel.

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3

Le prix des Patriot pourrait doubler pour la Suisse

Le prix d'achat des systèmes de missiles sol-air américains Patriot par la Suisse pourrait doubler en raison de la guerre en Iran, rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund», l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Le Département fédéral de la défense table désormais sur des coûts pouvant atteindre 4,6 milliards de francs, ont confirmé plusieurs sources aux journaux. Cette somme correspond à peu près au montant annuel de la 13e rente AVS. Le prix initial de la commande des cinq unités de Patriot s'élevait à 2,2 milliards de francs. Achetés en 2022, les systèmes devaient être remis à la Suisse entre 2027 et 2028, mais leur livraison a été repoussée à 2030-2032 suite à des priorités données à l'Ukraine par Washington.

4

Genève prépare son dispositif sécuritaire pour le G7

Le Conseil d'Etat genevois dévoile mercredi son dispositif sécuritaire face aux probables manifestations contre le sommet du G7 d'Evian, qui aura lieu du 15 au 17 juin en France voisine. Il doit se prononcer une semaine après la décision du Conseil fédéral d'autoriser des contrôles renforcés aux frontières.

5

Bienne ouvre la Fête fédérale de musique avec 22'000 musiciens

La cérémonie d'ouverture de la Fête fédérale de musique se tient mercredi à Bienne (BE). Au total, 22'000 musiciens jouant dans 532 sociétés de musique se produiront du 14 au 17 mai dans la cité bilingue pour décrocher un titre de champion suisse dans les différentes catégories. Près de 100'000 visiteurs sont attendus. Le public pourra profiter de concerts qui transformeront Bienne en une immense scène ouverte.

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