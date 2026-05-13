Israël, la Finlande et la Grèce se sont qualifiés mardi lors de la 1re demi-finale de l'Eurovision, malgré les appels au boycott. Belgique, Suède, Moldavie, Serbie, Croatie, Lituanie et Pologne iront aussi en finale samedi.

Voici les pays qui se sont qualifiés lors de la première demi-finale de l'Eurovision

Voici les pays qui se sont qualifiés lors de la première demi-finale de l'Eurovision

AFP Agence France-Presse

Les favoris finlandais, grec et israélien se sont qualifiés sans surprise mardi, lors de la première demi-finale de l'Eurovision dans une ambiance festive, malgré l'appel au boycott lancé en raison de la participation d'Israël. La Belgique, la Suède, la Moldavie, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne ont aussi obtenu leur ticket pour la finale de samedi, contrairement à l'Estonie, la Géorgie, le Monténégro, le Portugal et Saint-Marin.

La violoniste Linda Lampenius et le chanteur Pete Parkkonen, les candidats de la Finlande, ont enflammé les plus de 11'000 spectateurs rassemblés dans la grande salle Stadthalle de Vienne avec leur duo efficace. Interrogés par l'AFP dimanche, ils n'avaient pas semblé stressés par leur statut de chouchous des parieurs.

«Le ressenti doit venir du coeur», avait expliqué ce duo composé d'une violoniste de 56 ans et d'un chanteur de 36 ans qui fait mouche avec un titre, «Liekinheitin», «Lance-flamme», interprété en finnois. Akylas, le candidat envoyé par Athènes, a aussi conquis l'audience dans sa langue maternelle avec son morceau électro-pop coloré dénonçant la cupidité et la quête de richesse matérielle. Le candidat israélien Noam Bettan, qui a chanté en hébreu, français et anglais, a réussi à se qualifier, à la grande joie de ses fans.

La chanteuse grecque Vicki Leandros, qui avait représenté le Luxembourg à l'Eurovision en 1967 à Vienne avec «L'amour est bleu» et en 1972 avec «Après toi», a ouvert les festivités côté nostalgie, alors que le concours, très francophile, célèbre cette année son 70e anniversaire. Boy George, star des années 1980, a fait une apparition sur la scène impressionnante lors du passage de la chanteuse Senhit, qui représente Saint-Marin, mais sa notoriété n'aura pas fait pencher la balance.

«Deux points de vue»

Le concours est ébranlé cette année par le plus important boycott de son histoire. Les groupes audiovisuels publics de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie n'ont pas diffusé le premier direct du programme, qualifié de «cirque» par le groupe slovène RTV.

Les trois pays ont décidé de ne pas envoyer de candidat en raison de la présence d'Israël, à qui ils reprochent la conduite de la guerre à Gaza en représailles à l'attaque le 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol. Tout comme l'Islande et les Pays-Bas, qui en revanche diffusent l'événement auquel 35 pays au total prennent part.

Le député français Thomas Portes (gauche radicale) a évoqué le sujet mardi en conférence de presse à l'Assemblée nationale à Paris. «Laisser Israël sur la scène de l'Eurovision n'est pas neutre», a-t-il déclaré. «C'est laisser faire, c'est banaliser les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité».

Quelques dizaines de militants propalestiniens ont déposé des cercueils dans le centre de la capitale autrichienne mardi pour protester contre la participation d'Israël. «Bien sûr, la musique devrait être quelque chose d'universel. La musique devrait rassembler les gens, mais pas de cette manière», a déclaré à l'AFP Karin Spindlberger, une manifestante de 67 ans.

La Suisse tentera sa chance le 14 mai

Pour Martin Green, le directeur de l'Eurovision, «c'est très sain que deux points de vue puissent s'exprimer simultanément dans la même ville». «Chacun respecte l'espace de l'autre, l'Autriche étant un pays qui permet à chacun d'exprimer son point de vue, et je pense qu'elle peut en être très fière», a-t-il déclaré mardi en conférence de presse.

Amichai Chikli, le ministre israélien des Affaires étrangères, s'est inquiété lundi dans un communiqué d'une «forte poussée, coordonnée, de discours antisémites et anti-israéliens autour de l'Eurovision 2026». Lors de la seconde demi-finale le 14 mai, l'Albanie, le Danemark, l'Arménie, la Roumanie, Chypre, la Suisse, la Norvège, l'Azerbaïdjan, le Luxembourg, Malte, la Bulgarie, l'Australie, l'Ukraine, la République tchèque et la Lettonie tenteront leur chance.

Les points des jurys sont combinés aux résultats d'un vote du public, pour déterminer les dix chansons qualifiées lors de chaque demi-finale. Ces 20 chansons rejoindront les titres présélectionnés de l'Autriche, gagnante de l'année dernière à Bâle, en Suisse, et qualifiée d'office pour la finale samedi. La France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni viennent automatiquement compléter le tableau, en raison de leur statut de principaux contributeurs financiers.