Le concours Eurovision de la Chanson ne sera diffusé ni en Espagne, ni en Irlande, ni en Slovènie. La participation d'Israël en est la cause.

La TV slovène va diffuser un reportage sur la Palestine au lieu de l'Eurovision

La TV slovène va diffuser un reportage sur la Palestine au lieu de l'Eurovision

AFP Agence France-Presse

Les groupes audiovisuels publics de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne diffuseraient pas le concours Eurovision de la Chanson, dont la finale aura lieu samedi, en raison de la participation d'Israël.

Le groupe slovène RTV a annoncé qu'il allait diffuser à la place un programme consacré aux Palestiniens, l'espagnol RTVE va programmer un événement musical non lié à l'Eurovision et la chaîne publique irlandaise un épisode d'une série télévisée.

«Au lieu du cirque de l'Eurovision, le programme de la télévision publique sera placé sous le signe de la série thématique Voix de Palestine», a déclaré RTV dimanche dans un communiqué.

Journée internationale du vivre ensemble en paix

«La Télévision espagnole fêtera ses 70 ans, sept décennies durant lesquelles des millions de chansons de milliers d'artistes ont été diffusées. RTVE rend hommage à cet héritage et se tourne vers l'avenir à travers un nouveau numéro spécial de «La Casa de la Musica», a de son côté expliqué RTVE début mai, sans faire mention de l'Eurovision. Ana Maria Bordas, la directrice de la production des contenus de RTVE, a souligné que le jour choisi pour sa diffusion avait une «signification particulière en Europe (...), c'est la Journée internationale du vivre ensemble en paix».

La chaîne irlandaise RTE va elle diffuser un épisode de la populaire sitcom irlandaise des années 1990 «Father Ted». L'épisode met en scène deux prêtres complètement dépassés qui écrivent une chanson pour participer à un concours de chant international.

Cinq pays boycottent

Ces trois pays avaient annoncé qu'ils boycottaient la 70ème édition du concours organisé cette année à Vienne pour protester contre la décision par l'Union européenne de radio-télévision (UER) de maintenir la participation d'Israël. L'Islande et les Pays-Bas ont également décidé de se retirer pour la même raison, mais ont affirmé qu'ils allaient diffuser le programme.

Les cinq pays reprochent à Israël la conduite de la guerre à Gaza en représailles à l'attaque le 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol. Plus d'un millier d'artistes ou de groupes ont également appelé au boycott, tout comme Amnesty international, et une manifestation propalestinienne a eu lieu samedi dans la capitale autrichienne. Avant la finale samedi, les demi-finales de l'Eurovision ont lieu mardi et jeudi.