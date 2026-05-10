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La Finlande favorite
Lancement des festivités de l'Eurovision, ternies par le boycott autour d'Israël

Le Concours Eurovision débute à Vienne ce dimanche avec 35 pays en compétition. Malgré des appels au boycott liés à la présence d'Israël, des milliers de fans sont attendus pour cet événement sous haute sécurité.
Publié: 07:28 heures
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Dernière mise à jour: 07:30 heures
La capitale autrichienne sort le grand jeu pour accueillir la 70e édition du télé-crochet
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les festivités entourant le Concours Eurovision de la Chanson jusqu'à la finale du 16 mai commencent dimanche à Vienne avec des milliers de fans du monde entier, malgré un appel au boycott lancé en raison de la présence d'Israël. La capitale autrichienne sort le grand jeu pour accueillir la 70e édition du télé-crochet le plus suivi de la planète: elle a prévu une multitude d'événements hors les murs à destination des touristes et des habitants.

Dans l'après-midi, elle déroule le tapis - qui à l'Eurovision n'est pas rouge mais turquoise - pour accueillir un défilé des 35 délégations des pays participants, dans le cadre d'une cérémonie d'ouverture chamarrée prévue à partir de 14H00 locales (12H00 GMT).

Au programme: le meilleur (et le pire) des sept décennies précédentes sur écran géant face à l'hôtel de ville néogothique, sur une place transformée en zone sécurisée, réservée aux fans.

Aujourd'hui, le concours atteint plus de 170 millions de personnes à la télévision et en ligne dans le monde entier, et son contenu génère des milliards de vues sur les plateformes numériques.

La Finlande, grande favorite cette année selon les parieurs en ligne, espère décrocher la timbale avec un duo mariant un chanteur ténébreux, Pete Parkkonen, à une lumineuse violoniste, Linda Lampenius. L'Union européenne de radio-télévision (UER) a fait une exception et la musicienne pourra jouer en direct, selon la presse du pays nordique. Les instruments sont d'ordinaire pré-enregistrés.

Centaines de policiers

La Grèce, le Danemark, la France et l'Australie sont également bien placés, la star Delta Goodrem ayant bénéficié d'un financement public de Canberra pour soutenir la diplomatie culturelle. Le candidat israélien Noam Bettan, pourrait aussi tirer son épingle du jeu avec un titre partiellement interprété dans la langue de Molière.

A cause de la participation d'Israël, les diffuseurs de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Islande, des Pays-Bas et de la Slovénie ont annoncé leur défection. Ils reprochent à Israël la conduite de la guerre dévastatrice menée à Gaza en représailles à l'attaque le 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol.

Plus d'un millier d'artistes ou groupes ont également appelé au boycott, dont Peter Gabriel ou Massive Attack et en France, la Fédération CGT du Spectacle a relayé leur lettre ouverte. Des manifestations propalestiniennes, mais aussi pro-israéliennes, sont prévues à Vienne.

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, qui a annoncé sa venue, a déclaré au média Augsburger Allgemeine que l'appel au boycott l'avait fait «souffrir». «Je me suis très tôt engagé pour qu'Israël puisse chanter et j'ai porté cette cause jusqu'au plus haut niveau politique. Je suis heureux qu'Israël puisse maintenant chanter et je pars donc pour Vienne, où je me réjouis de l'événement», a-t-il dit.

Afin de prévenir tout dérapage, l'évènement est placé sous très haute sécurité et plusieurs centaines de policiers seront mobilisés chaque jour jusqu'à la finale de samedi. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui versent la plus grosse contribution financière, sont assurés d'en être.

L'Autriche sera aussi sur scène, parce que l'artiste du cru, JJ, a gagné la précédente édition. Mais cette année, son candidat, Cosmo, est relégué par les pronostics en bas du classement.

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