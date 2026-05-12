DE
FR

La Confédération a des doutes
L'autorisation d'abattage d'un loup en Valais n'aurait pas dû être accordée

Un abattage de loup à Visperterminen provoque un bras de fer entre le Valais et l'OFEV. Le Groupe Loup Suisse affirme qu'une meute était active, rendant l'autorisation de tir non conforme aux règles fédérales.
Publié: 19:53 heures
|
Dernière mise à jour: 19:59 heures
Photo: IMAGO/imagebroker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Groupe Loup Suisse se voit conforté dans sa critique de l'approche du Valais en matière de régulation des loups, à la suite d'un recours déposé par l'OFEV contre l'abattage d'un individu solitaire dans la région de Visperterminen. Du point de vue de la Confédération, l'autorisation d'abattage n'aurait pas dû être accordée.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé un recours en ce sens auprès du Conseil d'Etat valaisan le 6 mai dernier, peut-on lire sur le site Internet de l'autorité. Le canton a supposé qu'il s'agissait d'un couple de loups et a donc ordonné l'abattage d'un individu, écrit l'office.

Du point de vue de l'OFEV, ce couple de loups est constitué des parents de la meute de la vallée de Nanz. Les meutes ne peuvent être régulées qu’après accord préalable et uniquement entre juin et janvier. Le recours est en instance.

Une meute avec des petits

Selon le Groupe Loup Suisse, l'abattage dans la région de Nanztal-Visperterminen-Staldenried n'aurait pas dû être autorisé. En effet, une meute de loups y vit depuis 2023 et s'est reproduite chaque année, écrit l'association mardi dans un communiqué.

La meute de Nanz aurait également eu des petits en 2025 et n'a pas été régulée. C'est pourquoi il faut continuer à partir du principe qu'une meute est toujours présente.

Le canton du Valais a en revanche estimé qu'il ne restait plus qu'un seul couple de loups dans la région. Le Tribunal cantonal valaisan avait pourtant déjà jugé en 2020 que l'on devait partir du principe qu'il y aurait une meute l'année suivante si la présence d'une meute était confirmée au cours d'une année, poursuit le Groupe Loup Suisse. Ce jugement avait également été rendu à l'époque à la suite d'un recours de l'OFEV.

A lire aussi
Un loup a été abattu après des attaques dans le Haut-Valais
Autorisation des autorités
Un loup a été abattu après des attaques dans le Haut-Valais
En Valais, neuf militants pro-loups condamnés en justice
Menaces sur les réseaux
En Valais, neuf militants pro-loups condamnés en justice

Même si un seul couple de loups vivait effectivement dans la région, le canton aurait dû, conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur la chasse, empêcher ce couple de se reproduire au cours de l'année en cours. «Or, le canton ne l’a pas fait», déplore le Groupe Loup Suisse. Cela suffit à rendre l’autorisation de tir illégale.

Dans son communiqué, le Groupe Loup Suisse évoque une série d’autorisations de tir «juridiquement contestables» en Valais. L’été dernier déjà, une louve présumée avait été abattue dans des circonstances similaires. Quelques jours plus tard, la présence d’une meute avait alors été confirmée.

Le Groupe Loup Suisse demande au canton du Valais de réorienter systématiquement la gestion des loups conformément aux prescriptions du droit fédéral.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus