En Valais, neuf militants pro-loups condamnés en justice

Neuf défenseurs du loup ont été condamnés par le Ministère public valaisan pour injures, diffamation ou menaces sur les réseaux sociaux. Certains n'ont fait que «liker» des publications ciblant le député Grégory Logean.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public valaisan a condamné par ordonnances pénales neuf défenseurs du loup en lien avec des publications sur les réseaux sociaux. Celles-ci venaient de la page Facebook de l'association «Defend the wolf» et visaient notamment le député valaisan Grégory Logean, président de l'Association romande pour la régulation des grands prédateurs. Ces neuf ordonnances pénales sont datées du 1er avril et ont été notifiées pour injures, diffamation, et/ou menaces, suivant les cas, révèle jeudi Rhône FM.

Interrogé par la radio valaisanne, Grégory Logean se dit «satisfait de la tournure judiciaire que prend cette affaire.» Le député UDC évoque «un signal très important» donné par la justice, qui montre que l'on ne peut «pas faire n'importe quoi derrière son clavier et son écran». Sur les 13 prévenus, 9 ont été condamnés. Les ordonnances pénales peuvent encore faire l'objet d'une opposition.

Punissabilité des «likes»

Parmi les prévenus condamnés, certains ont simplement «liké» la publication. Avocat d'une de ces personnes, Grégoire Rey reconnaît que le «post» a franchi «les lignes rouges», mais il explique que son client s'est contenté d'y réagir avec une émoticône.

La question est donc de savoir si «approuver quelque chose consiste, en soi, à participer à ce qui a été dit», relève l'avocat sur les ondes de Rhône FM. Et de rappeler que cette question de la punissabilité des «likes» n'a pas encore été réglée précisément en Suisse. Son client fera en tout cas opposition.