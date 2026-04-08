De fausses affiches de recherche, utilisant les armoiries de la police cantonale, circulent à Berne. Ce ne sont pas des criminels «classiques» qui sont ciblés, mais Ignazio Cassis. La police envisage une action en justice.

Ignazio Cassis, la police cantonale et un élu bernois ciblés par des faux avis de recherche

Ignazio Cassis, la police cantonale et un élu bernois ciblés par des faux avis de recherche

Céline Zahno

La manifestation non autorisée du 11 octobre 2025 à Berne a engendré plusieurs débordements. La police recherche actuellement plusieurs casseurs. Elle a tout d'abord publié un avis de recherche avec les photos floutées des personnes suspectes, avant de publier les images dans leur version originale.

Une méthode qui a provoqué de vives critiques. Certaines personnes ont réagi en diffusant des faux communiqués de police: des appels à témoins portant de fausses armoiries et un QR code renvoyant à un site qui dénonce un «acharnement médiatique» contre les manifestants, et appelant à traquer les «vrais criminels» circule à Berne. Un faux message daté au 20 mars.

Graves accusations contre les politiques

Sur le site web, les opposants ne mâchent pas leurs mots, affirmant que les «Trump et Netanyahu de ce monde exploitent, tuent et oppriment». Mais selon eux, l'indignation en Suisse serait pourtant plus vive si quelques vitres d’une succursale UBS étaient brisées. Les militants ayant osé manifester contre ces «chefs d'Etat impérialistes» sont désormais publiquement exposés en ligne.

Ce même site diffuse également de faux avis de recherche visant des politiciens et des autorités: le conseiller fédéral et ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis serait recherché pour «complicité de génocide» et «crimes de guerre», la police cantonale bernoise pour usage d'armes chimiques, racisme et violations des droits humains, et le directeur de la sécurité du canton de Berne, Philippe Müller, pour incitation à la violence, violations des droits humains et violence domestique.

La police envisage des mesures juridiques

Le site web est géré, selon ses propres indications, par un groupement qui «lutte contre l'exploitation et l'oppression dans différents domaines».

Interrogée par Blick, la police cantonale bernoise indique être informée de ces affiches. «Nous procédons à des vérifications et nous nous réservons le droit d'engager des actions juridiques.» Une enquête pourrait être ouverte à l'issue de ces investigations, ou si des plaintes pénales sont déposées.