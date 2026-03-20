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Manifestation pro Gaza à Berne
La police lance un ultimatum et diffuse les photos de 32 casseurs présumés

Plusieurs délits ont été commis lors de la manifestation pro-palestinienne non autorisée à Berne en octobre dernier. La police bernoise recherche activement les auteurs grâce à des photographies bientôt rendues publiques.
Publié: 13:21 heures
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Photo: Police bernoise
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Angela Rosser

Le 11 octobre, environ 2000 personnes ont défilé dans les rues de Berne lors d'une manifestation pro-palestinienne non autorisée. Un important dispositif policier a été déployé et les manifestants ont causé d'importants dégâts matériels: des vitrines ont été brisées, des façades dégradées et le pare-brise d'une voiture de police a même été fracassé. La police bernoise avait déjà annoncé son intention de retrouver les auteurs de ces actes de vandalisme grâce à un appel à témoins lancé sur ordre du ministère public. A cet effet, elle diffuse à présent les images des suspects.

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La police indique que, dans le cadre d'une enquête approfondie, «101 auteurs d'infractions ont été formellement identifiés» et que des preuves photographiques ont permis d'établir clairement les infractions commises par 32 autres personnes. Malgré d'importants efforts de recherche, les suspects mis en cause restent non identifiées. Et puisqu'ils ne se sont pas manifestés malgré l'appel à témoins, le ministère public a décidé de publier ces images.

Un délai d'une semaine

«Si aucune information permettant d'identifier les personnes concernées n'est reçue dans un délai d'une semaine, les images seront publiées intégralement le lundi 30 mars 2026», écrit la police. La publication sera annulée si les personnes recherchées contactent elles-mêmes la police ou sont identifiées avant ce délai.

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