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Débordements en octobre
La police bernoise va publier des images de manifestants pour les retrouver

La police cantonale bernoise va publier les photos des émeutiers qui ont défilé le 11 octobre 2025. Dix-huit membres des forces de l'ordre avaient été blessés.
Publié: 14:06 heures
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Dernière mise à jour: 14:08 heures
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Au moins cent suspects liés aux émeutes du 11 octobre 2025 ont déjà été identifiés.
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Janine Enderli

Des dégâts matériels à hauteur de 600'000 francs et 18 policiers blessés. Tel est le bilan de la manifestation en faveur de Gaza qui s'est déroulée dans la capitale le 11 octobre dernier. Cette réunion, non autorisée, avait débouché sur de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les protestataires.

Gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et canons à eau d'un côté. Incendie, dégradations matérielles, violences contre des personnes dépositaires de l'autorité publique de l'autre. Tout cela avait conduit la police cantonale bernoise à lancer une vaste enquête. Avec un objectif: faire payer les responsables.

Encore fallait-il réussir à reconnaître les fauteurs de troubles, souvent masqués, parmi les 8000 personnes qui étaient présentes sur la Place fédérale. A la suite d'un appel à témoins, de nombreuses photos et vidéos ont été transmises aux forces de l'ordres, complétant les images déjà en leur possession. 

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Après un long et fastidieux travail d'analyse, et malgré les visages souvent cagoulés des émeutiers, la police a réussi à identifier 101 personnes. Les suspects seront contactés dans les semaines à venir et certains d’entre eux seront convoqués pour être entendus. Mais certains n'ont pas encore pu être être identifiés.

Vaste avis de recherche public

Passeront-ils sous entre les gouttes? La police va tout faire pour coincer les coupables. A cet effet, le Ministère public de Berne-Mittelland a maintenant ordonné un vaste avis de recherche public afin de retrouver des personnes qui n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Des images pixellisées de ces suspects seront publiées sur le site Internet de la police. Si elles ne sont pas identifiées dans un délai d’une semaine, le Ministère public va ordonner la publication le 30 mars des images non floutées. Si des individus se présentent ou sont identifiés avant l'une des dates mentionnées, leurs images seront effacées.

Les autorités rappellent que les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions lors de la manifestation du 11 octobre 2025 ont la possibilité de se présenter d'elles-mêmes à la police cantonale bernoise en appelant le +41 31 303 25 31.

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