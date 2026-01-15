DE
FR

Agitations à Berne
L'action de la police à la manifestation de Gaza a coûté 1 million

La manifestation en faveur de Gaza à Berne en octobre 2025 a coûté 1,1 million de francs à la police. Le Conseil municipal estime avoir évité une escalade en ne dispersant pas la foule dès le début.
Publié: 09:38 heures
Des personnes avec des drapeaux palestiniens lors d'un rassemblement à Berne, le 11 octobre 2025.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'engagement de la police cantonale bernoise lors de la manifestation non autorisée en faveur de Gaza qui a dégénéré en octobre à Berne aura coûté 1,1 million de francs. Ce montant figure dans un rapport publié jeudi par les autorités municipales.

«L'ampleur de la violence a dépassé les prévisions», souligne le Conseil municipal bernois dans son rapport publié jeudi. L'exécutif estime cependant avoir pris la bonne décision en ne réprimant pas la manifestation non autorisée dès le début du rassemblement.

Si les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de disperser les milliers de personnes qui se rassemblaient au centre-ville, cela aurait conduit à une escalade de la violence sur la place de la gare, poursuit le Conseil municipal dans son analyse.

Durcir la loi

La police cantonale bernoise souhaite à l'avenir pouvoir disperser les manifestants avant qu'une foule importante ne se forme. Pour agir ainsi de façon préventive, il faudrait un durcissement de la législation municipale.

