Environ 2000 personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la gare de Berne pour manifester contre la guerre à Gaza. Une forte présence policière était déployée et la circulation a été partiellement restreinte à titre préventif.

Affrontements à Berne lors de la manifestation pour la Palestine

Des groupes propalestiniens de toute la Suisse avaient appelé à cette manifestation. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

La circulation a été déviée à proximité de la gare, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Les manifestants ont scandé «Free, free Palestine» et ont surtout mis en cause la politique suisse dans leurs slogans: «Neutralité tachée de sang», pouvait-on lire par exemple sur une banderole.

La présence policière était massive à la gare et dans la vieille ville, où des policiers d'autres cantons étaient également engagés. Le Palais fédéral était largement bouclé et entouré d'une clôture de protection mobile. Un canon à eau était également prêt à intervenir. Aucune demande n'avait été déposée pour la manifestation. La semaine passée, la ville de Berne a demandé publiquement aux personnes appelant à la manifestation de le faire. N'ayant pas été contactée, elle a déconseillé la participation.

La tension monte devant le Palais fédéral

Devant le Palais fédéral, la situation a fini par dégénérer. La police cantonale bernoise indique que «l’atmosphère est devenue électrique, des déprédations ont été commises et des moyens ont dû être utilisés» après des tentatives de forcer les cordons de sécurité. Selon plusieurs sources, il s’agirait de gaz lacrymogènes et de canons à eau.

Des affrontements ont éclaté, notamment en tête du cortège, composé en grande partie de jeunes manifestants munis de masques, de casques de vélo et de parapluies. Les forces de l’ordre auraient été prises pour cibles et des feux d’artifice ont été tirés au cœur de la foule.

La police appelle la population à éviter le secteur et à s’éloigner de la Place fédérale. Les participants, eux, ont été enjoints de rester sur place: tout nouveau déplacement ne sera pas toléré», précise la police. Des contrôles d’identité sont effectués partout où cela est possible, en particulier au sein de la tête du cortège, désormais encerclée et composée en partie de manifestants masqués.