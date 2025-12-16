Amnesty International Suisse juge l'intervention de la police bernoise lors de la manifestation pro-Gaza du 11 octobre «injustifiée et excessive». Selon 180 témoignages, l’encerclement soudain et l’usage de la force ont blessé des manifestants pacifiques.

Amnesty fustige la police bernoise pour son intervention lors de la manifestation pro-Gaza d'octobre

Amnesty fustige la police bernoise pour son intervention lors de la manifestation pro-Gaza d'octobre

ATS Agence télégraphique suisse

Amnesty International (AI) Suisse critique la police bernoise suite aux débordements de la manifestation en faveur de Gaza à Berne, le 11 octobre dernier. En se basant sur des observations et 180 témoignages, l'organisation qualifie l'intervention d'«injustifiée et excessive».

«Même si un groupe a causé des dégâts matériels considérables, la réaction de la police a été marquée par de graves erreurs», a déclaré mardi la juriste Alicia Giraudel dans un communiqué. Des manifestants pacifiques et des personnes non impliquées ont ainsi été blessés. Les secouristes volontaires présents sur place ont soigné au moins 326 personnes.

Dans son rapport, Amnesty International critique particulièrement l'encerclement. Elle le juge soudain et violent, sans avertissement clair, ce qui n'aurait pas permis à la foule de se disperser. En outre, les personnes vulnérables auraient été mises en danger en raison de la durée de l'opération.

L'organisation de défense des droits humains a également relevé des lacunes dans la communication de la police: les annonces n'ont été audibles que directement sur la Place fédérale et des instructions contradictoires ont semé la confusion. Les manifestants ont d'abord été dirigés vers la gare via la Schauplatzgasse, puis via la Spitalgasse. C'est finalement dans la première rue que l'encerclement a eu lieu.

Gaz lacrymogènes et canons à eau

Interrogée par AI, la police cantonale bernoise indique avoir annoncé l'intervention des forces de l'ordre. Dans sa prise de position, que Keystone-ATS a pu consulter, le commandant Christian Brenzikofer explique que l'encerclement des «groupes militants et violents» avait notamment pour but de permettre aux participants pacifiques de manifester sur place.

Dans le même texte, il précise que les critiques adressées à la police seront également prises en compte lors des débriefings. Amnesty International salue cette initiative comme un «premier pas positif», mais demande une enquête plus approfondie sur l'intervention.

La manifestation pro-palestinienne non autorisée du 11 octobre a donné lieu à de graves débordements. Les casseurs ont causé pour des millions de francs de dégâts, tandis que la police a notamment fait usage de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de canons à eau. Selon elle, 18 membres des forces d'intervention ont été blessés.

Plus de 500 personnes ont été contrôlées par la police lors de l'événement. A ce jour, aucune plainte n'a été déposée, a indiqué la police cantonale bernoise. L'enquête est toujours en cours.