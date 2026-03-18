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Les manifestants devront casquer
Le Parlement serre la vis en réaction à la manif du 11 octobre

Le Parlement réagit fermement aux débordements du 11 octobre à Berne. Les manifestants devront payer les dégâts, et la garde à vue pourra durer jusqu'à 48 heures.
Publié: 11:31 heures
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Policiers et manifestants s'étaient affrontés à Berne lors d'une manifestation pro-Palestine à Berne le 11 octobre (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement serre la vis en réaction à la manifestation du 11 octobre à Berne. Après le National, le Conseil des Etats a pris mercredi plusieurs mesures restrictives. Les manifestants devront payer les frais des débordements et les gardes à vue seront prolongées.

«Cela parait difficilement justifiable que l'ensemble des contribuables couvrent les coûts engendrés par les débordements d'une manifestation non autorisée», a déclaré le motionnaire Charles Juillard (C/JU). Ces frais doivent revenir aux manifestants et non aux cantons, a ajouté le Jurassien qui craint sinon un «tourisme des manifestations». Il s'exprimait lors d'une session extraordinaire sur les poursuites pénales. Son texte a été accepté par 29 voix contre 15.

Contraire à la Constitution?

Le Conseil des Etats a aussi décidé de prolonger l'arrestation provisoire de 24 à 48 heures. «La manifestation du 11 octobre a montré que les autorités n'ont pas pu obtenir toutes les preuves nécessaires, faute de temps», a expliqué la motionnaire Petra Gössi (PLR/SZ).

Cette motion est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, a rétorqué Carlo Sommaruga (PS/GE). Sans succès. Le texte a été accepté par 32 voix contre 12.

Le National également partant

Le National avait accepté des textes similaires la semaine dernière. Le Parlement a aussi décidé durant cette session d'élargir les écoutes téléphoniques aux groupes extrémistes en réaction au débordement du 11 octobre.

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Police et militants s'étaient affrontés, faisant 18 blessés parmi les policiers et deux du côté civil. D'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs avaient été constatés. Pas moins de 536 personnes avaient été contrôlées.

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