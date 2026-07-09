Une surtaxe illégale se cache-t-elle dans votre plein?

Au programme de ce 9 juillet: l'essence pourrait coûter trop cher, Guy Parmelin rentre bredouille, les réserves d'eau des barrages restent sous surveillance, le vote électronique fait un retour remarqué à Neuchâtel et, enfin, Julia Hänni poursuit sa course vers la CEDH.

«Avec Sainte-Procule arrive la canicule». Le dicton du jour semble particulièrement à propos, amis lecteurs. Pour bien commencer la chaude journée qui s'annonce, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 9 juillet. Bonne lecture à vous!

1 Les automobilistes paient-ils trop cher leur carburant?

En Suisse, une partie du prix de l'essence et du diesel sert à financer des projets de compensation des émissions de CO2. La loi autorise les importateurs à répercuter au maximum 5 centimes par litre sur les consommateurs. Or, la fondation Klik, chargée de gérer ces compensations, a relevé cette contribution à 8 centimes dès 2024 pour couvrir des risques financiers liés aux projets climatiques, rapporte la «Tribune de Genève». Selon plusieurs indices, ces 3 centimes supplémentaires auraient été intégrés aux prix à la pompe, ce qui pourrait être contraire à la loi sur le CO2. L'Office fédéral de l'environnement enquête actuellement sur cette pratique et a saisi la Commission de la concurrence. De leur côté, Klik et les importateurs contestent toute illégalité.

2 Guy Parmelin rentre sans accord sur les droits de douane

Le président de la Confédération Guy Parmelin achève jeudi au Mexique sa tournée diplomatique de onze jours en Amérique du Nord. Depuis le 29 juin, le Vaudois s'est rendu au Canada, aux Etats-Unis et, depuis mercredi, au Mexique pour mener des missions économiques et scientifiques. Malgré une rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, le ministre suisse en charge de l'économie n'a pas pu annoncer de percée dans les négociations sur les droits de douane avec les Etats-Unis.

3 Les lacs de barrage affichent un niveau inhabituellement bas

Les lacs des barrages pour la production hydroélectrique suisse sont actuellement moins remplis qu'à la même période de 2022, une année marquée par la crise énergétique, constatent jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Leur taux de remplissage atteint 43%, ce qui est inférieur de 15 points de pourcentage à la moyenne à long terme. La situation n'inquiète cependant pas le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti, pour qui les réserves d'énergie sont plutôt bonnes actuellement. Les données disponibles sur le taux de remplissage sont des prévisions pour l'hiver prochain, le niveau maximal des eaux n'étant atteint qu'à l'automne, précise son secrétariat. «La situation n'est pas encore précaire, mais nous la surveillons de très près», déclare pour sa part Urs Meister, directeur de la commission fédérale de l'électricité (ElCom).

4 Le vote électronique séduit déjà les Neuchâtelois

Plus de 7100 Neuchâtelois se sont déjà inscrits pour le vote électronique, qui sera à nouveau possible dans le canton dès le scrutin du dimanche 29 novembre 2026, indique jeudi dans «ArcInfo» la chancelière cantonale Séverine Despland. «Il y a eu 6500 [inscriptions] dans les deux semaines suivant l'annonce du lancement, le 16 juin», ajoute-t-elle, soulignant qu'"une partie de la population attend depuis longtemps de retrouver ce troisième canal de vote», notamment les Suisses de l'étranger. La chancelière rappelle que la Confédération a fixé un plafond de 30% du corps électoral cantonal pour le vote électronique, ce qui correspond à «environ 39'700 personnes». Il n'y a en revanche pas de plafond pour les scrutins cantonaux et communaux.

5 Accusée de plagiat, Julia Hänni maintient sa candidature

Accusée de plagiat, la juge fédérale Julia Hänni, qui figure sur la liste des trois magistrats retenus par le Conseil fédéral pour succéder au juge suisse à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) Andreas Zünd, maintient sa candidature, rapportent jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». La juge de 49 ans avait dans un premier temps annoncé en interne par e-mail le retrait de sa candidature, mais elle a finalement décidé de faire marche arrière. «Les élections des juges ne doivent pas être sabotées par des dénonciations anonymes», a-t-elle indiqué aux journaux. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a été informé de ces accusations à la fin mai, mais n'a trouvé aucun élément permettant de les corroborer, selon une porte-parole de l'OFJ. Les accusations portent sur la thèse de doctorat de Julia Hänni à l'université de Saint-Gall ainsi que sur son habilitation à l'université de Lucerne.