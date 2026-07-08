Swissmedic vient d'autoriser une extension provisoire du vaccin Gardasil, qui agit contre le papillomavirus humain (HPV). Il est désormais recommandé à toute personne de 9 à 45 ans, ainsi qu'aux hommes de 27 à 45 ans, afin de lutter contre différents types de cancer.

La Suisse élargit provisoirement le vaccin contre le HPV à toute personne de 9 à 45 ans

La Suisse élargit provisoirement le vaccin contre le HPV à toute personne de 9 à 45 ans

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Swissmedic a élargi l'indication du vaccin Gardasil 9, désormais recommandé pour les personnes de 9 à 45 ans, y compris les hommes jusqu'à 45 ans, afin de prévenir les cancers de l'oropharynx et d'autres cancers de la tête et du cou. Cette autorisation provisoire est une première en Europe.

Le vaccin, utilisé depuis 2015, protège contre plus de types de HPV oncogènes que la version initiale. Les données montrent une hausse des cancers de l'oropharynx causés par le HPV, affectant particulièrement les hommes.

En Suisse, environ 70% des jeunes femmes et 57% des jeunes hommes de 16 ans ont reçu deux doses de Gardasil 9 selon l'OFSP. Chaque année, 1500 diagnostics de cancers de la tête et du cou sont recensés dans le pays, touchant surtout les hommes.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Faisant partie des rares traitements capables de prévenir le cancer, le vaccin nonavalent Gardasil 9 cible le fameux papillomavirus humain (HPV), principalement transmis via les rapports sexuels (avec ou sans pénétration). Jusqu'à présent, cette vaccination était surtout indiquée chez les filles et les femmes de 9 à 45 ans, afin de minimiser le risque de cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus. Elle était également recommandée pour les garçons et les hommes, entre 9 et 26 ans, dans le but de prévenir le cancer de l'anus, des verrues génitales et des lésions précancéreuses anales.

Or, Swissmedic vient d'autoriser un changement important dans l'indication de ce vaccin, utilisé depuis l'année 2015: pour la première fois, Gardasil 9 est conseillé pour prévenir d'autres maladies, notamment causées par différents types de HPV, ce qui élargit aussitôt la population concernée: désormais, en plus de l'utilisation initiale mentionnée ci-dessus, le vaccin est aussi recommandé à toutes les personnes âgées de 9 à 45 ans pour lutter contre les cancers de l'oropharynx et «d'autres cancers de la tête et du cou». Par ailleurs, pour les hommes, la recommandation ne s'arrête plus après 26 ans, mais s'étend désormais à l'âge de 45 ans.

Une autorisation provisoire

C'est la première fois, en Europe, qu'une telle autorisation est donnée. «Ces nouvelles indications ont été autorisées à titre provisoire, car toutes les données cliniques n'étaient pas encore disponibles au moment de l'évaluation de la demande d'autorisation», précise un communiqué de le laboratoire MSD, diffusé le 7 juillet. En effet, conformément à l'article 9 de la Loi suisse sur les produits thérapeutiques, toute autorisation de ce type doit officiellement être considérée comme étant «provisoire», tant que toutes les exigences et données n'ont pas été délivrées. Une fois toutes les cases cochées, elle pourra être délivrée de manière définitive.

A noter que le vaccin Gardasil 9, le plus récent, couvre davantage de types de HPV oncogènes que le vaccin initial, Gardasil, utilisé dès 2006. Or, comme ce dernier protège contre les types de virus responsables des cas de cancers les plus fréquents, une «mise à jour» de la vaccination n'est actuellement pas recommandée pour les personnes ayant complété leur vaccination avec la première version du produit.

Les hommes sont de plus en plus touchés

Reste à savoir pourquoi l'indication est subitement élargie, pour les hommes: «Le HPV est un facteur causal majeur de plusieurs cancers, en particulier des cancers de l'oropharynx et d'autres cancers de la tête et du cou, poursuit le communiqué de MSD. Les cancers de l'oropharynx associés au HPV touchent de manière disproportionnée les hommes, et leur incidence augmente nettement depuis plusieurs années dans de nombreux pays industrialisés.»

D'après la Ligue suisse contre le cancer, environ 1500 personnes reçoivent, chaque année, un diagnostic de cancer de la tête et du cou. Les hommes et les personnes âgées sont généralement davantage touchés que les femmes.

Pour l'entreprise MSD, qui produit Gardasil 9, l'extension de l'indication «contribue aux objectifs de santé publique en Suisse, visant à éliminer progressivement les infections à HPV». Actuellement, en Suisse, environ 70% des jeunes femmes et 57% des jeunes hommes âgés de 16 ans ont reçu deux doses du vaccin, précise l'OFSP.