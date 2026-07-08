DE
FR

Couvre-feu levé!
Ouverture des bars et restaurants pour Suisse - Argentine

A l'occasion du match de quarts de finale opposant la Suisse à l'Argentine, les cantons de Genève, du Jura et de Berne ont accordé une nuit libre exceptionnelle dans les établissements publics. Dans les villes de Zurich, Bâle et Lucerne aussi, le couvre-feu est levé.
Publié: 17:44 heures
|
Dernière mise à jour: 17:45 heures
Le couvre-feu est levé en Suisse samedi pour le match entre la Suisse et l'Argentine
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Suisse sera donné tôt dimanche matin, à trois heures, heure suisse. La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954.

L'événement est «exceptionnel», soulignent les cantons de Berne et du Jura. L'autorisation s'applique aux «fans zones» ainsi qu'aux établissements publics de la République et Canton du Jura diffusant la rencontre en direct, a indiqué mercredi la Chancellerie d'Etat. Elle doit permettre aux supporters de vivre l'événement sportif majeur dans un «cadre convivial et sécurisé», selon le communiqué.

Berne a pris une décision identique à celle de son voisin, avec une nuit libre pour l’hôtellerie et la restauration. Les établissements pourront servir leur clientèle durant toute la nuit du samedi à dimanche. Les autorités cantonales appellent toutefois les supporters «à penser aux riveraines et riverains».

Maintien de l'ordre et nuisance sonores

Les bars, cafés et restaurants du canton de Genève pourront aussi rester ouverts toute la nuit de samedi à dimanche. Le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie a décidé de déroger à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement qui prévoit une fermeture à 2h00 en fin de semaine.

Les exploitants sont toutefois tenus de veiller au maintien de l'ordre dans leurs établissements et à ce que cette ouverture illimitée n'engendre pas de nuisances pour le voisinage.

Les terrasses relèvent de la compétence des communes et ne sont donc pas concernées par cette décision, souligne le DEE. Vu l'heure tardive du match, et pour tenir compte du sommeil des riverains, la Ville de Genève n'envisage pas de permettre sa diffusion sur les terrasses, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.

Aux conseils municipaux de trancher

En Valais, il appartient aux conseils municipaux eux-mêmes de fixer les heures d’ouverture et de fermeture des locaux et emplacements, par le biais de décisions, a détaillé le Service valaisan de l'industrie du commerce et du travail. «Les conseils municipaux peuvent, sur la base de la loi cantonale, accorder des dérogations».

Le Département de l’économie et de la formation, par l’intermédiaire de notre Service, ne dispose pas de la possibilité d’accorder une dérogation «générale», valable sur l’ensemble du territoire cantonal valaisan. Le canton de Vaud prendra sa décision jeudi. Mercredi après-midi, les cantons de Neuchâtel et de Fribourg n'avaient encore rien communiqué à ce sujet.

À Coire (GR), le conseil municipal a décidé que les établissements situés dans le périmètre de Welschdörfli, qui doivent normalement fermer à 3 heures du matin, sont autorisés à diffuser le match à l'intérieur de leurs locaux. Tous les autres établissements qui ferment habituellement avant 3 heures sont également autorisés à diffuser le match. Ils doivent toutefois demander une autorisation individuelle pour prolonger l'heure de fermeture.

Un grand rassemblement public aura lieu à 3 heures du matin sur la Piazza Grande à Locarno (TI). La ville a donné son accord.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Suisse (H)
      Suisse (H)