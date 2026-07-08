Ouverture des bars et restaurants pour Suisse - Argentine

A l'occasion du match de quarts de finale opposant la Suisse à l'Argentine, les cantons de Genève, du Jura et de Berne ont accordé une nuit libre exceptionnelle dans les établissements publics. Dans les villes de Zurich, Bâle et Lucerne aussi, le couvre-feu est levé.

ATS Agence télégraphique suisse

Le coup d'envoi du match entre l'Argentine et la Suisse sera donné tôt dimanche matin, à trois heures, heure suisse. La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 1954.

L'événement est «exceptionnel», soulignent les cantons de Berne et du Jura. L'autorisation s'applique aux «fans zones» ainsi qu'aux établissements publics de la République et Canton du Jura diffusant la rencontre en direct, a indiqué mercredi la Chancellerie d'Etat. Elle doit permettre aux supporters de vivre l'événement sportif majeur dans un «cadre convivial et sécurisé», selon le communiqué.

Berne a pris une décision identique à celle de son voisin, avec une nuit libre pour l’hôtellerie et la restauration. Les établissements pourront servir leur clientèle durant toute la nuit du samedi à dimanche. Les autorités cantonales appellent toutefois les supporters «à penser aux riveraines et riverains».

Maintien de l'ordre et nuisance sonores

Les bars, cafés et restaurants du canton de Genève pourront aussi rester ouverts toute la nuit de samedi à dimanche. Le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie a décidé de déroger à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement qui prévoit une fermeture à 2h00 en fin de semaine.

Les exploitants sont toutefois tenus de veiller au maintien de l'ordre dans leurs établissements et à ce que cette ouverture illimitée n'engendre pas de nuisances pour le voisinage.

Les terrasses relèvent de la compétence des communes et ne sont donc pas concernées par cette décision, souligne le DEE. Vu l'heure tardive du match, et pour tenir compte du sommeil des riverains, la Ville de Genève n'envisage pas de permettre sa diffusion sur les terrasses, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.

Aux conseils municipaux de trancher

En Valais, il appartient aux conseils municipaux eux-mêmes de fixer les heures d’ouverture et de fermeture des locaux et emplacements, par le biais de décisions, a détaillé le Service valaisan de l'industrie du commerce et du travail. «Les conseils municipaux peuvent, sur la base de la loi cantonale, accorder des dérogations».

Le Département de l’économie et de la formation, par l’intermédiaire de notre Service, ne dispose pas de la possibilité d’accorder une dérogation «générale», valable sur l’ensemble du territoire cantonal valaisan. Le canton de Vaud prendra sa décision jeudi. Mercredi après-midi, les cantons de Neuchâtel et de Fribourg n'avaient encore rien communiqué à ce sujet.

À Coire (GR), le conseil municipal a décidé que les établissements situés dans le périmètre de Welschdörfli, qui doivent normalement fermer à 3 heures du matin, sont autorisés à diffuser le match à l'intérieur de leurs locaux. Tous les autres établissements qui ferment habituellement avant 3 heures sont également autorisés à diffuser le match. Ils doivent toutefois demander une autorisation individuelle pour prolonger l'heure de fermeture.

Un grand rassemblement public aura lieu à 3 heures du matin sur la Piazza Grande à Locarno (TI). La ville a donné son accord.