Ce groupe d'assurance suisse met 200 locataires à la rue

A Zurich, jusqu'à 200 personnes vont perdre leur logement: les ensembles résidentiels de deux cités doivent être démolis. Les habitants concernés s'inquiètent de leur avenir et de leurs chances de retrouver un logement abordable.

Bernadette Hogg

Une nouvelle vague d'expulsions massives frappe le quartier zurichois de Witikon – une fois de plus. Des familles et des personnes âgées, dont certaines vivent depuis des décennies dans les cités Wiesliacher et Stodolastrasse, sont soudainement menacées de perdre leur logement, rapporte le portail d'information zurichois Tsüri.

La mauvaise nouvelle est arrivée fin juin dans les boîtes aux lettres des habitants: jusqu'à 200 personnes devront quitter leur appartement. Une nouvelle fois, des logements abordables disparaissent.

Dans la cité Wiesliacher, 60 locataires des immeubles situés aux numéros 81 à 97 devront partir d'ici à la fin mai 2028. Cet ensemble résidentiel date de 1981. Selon Tsüri, la société de gestion Apleona justifie ces expulsions en affirmant que les logements sont vétustes et insalubres.

A la Stodolastrasse, 32 locataires sont eux aussi menacés d'expulsion. Nombre d'entre eux vivent depuis longtemps dans cette cité construite dans les années 1960. Sur place, le désespoir est grand.

La promesse de davantage de logements

Les ensembles immobiliers appartiennent à Zurich Insurance, qui prévoit de démolir les deux bâtiments existants pour les remplacer par un nouveau complexe résidentiel. Le nombre d'appartements y sera plus que doublé, passant de 92 à environ 196. Aujourd'hui, un appartement de 2,5 pièces dans le complexe Wiesliacher se loue environ 1300 francs par mois, soit un montant nettement inférieur au prix moyen pratiqué actuellement dans le quartier. Reste à savoir quel sera le niveau des loyers dans les nouveaux immeubles.

Zurich Insurance a refusé de faire d'autres commentaires. L'entreprise a toutefois indiqué à Blick avoir informé les locataires qu'ils «ont la possibilité de trouver un nouvel appartement dans un délai d'au moins 21 mois». Elle a ajouté qu'elle les accompagnerait dans leurs recherches. «Les immeubles situés à Stodolastrasse et à Wiesliacher ont respectivement plus de 60 et 40 ans», a précisé un porte-parole.

Selon ce dernier, les enveloppes des bâtiments, les toitures et les fenêtres, entre autres, ne répondent plus aux normes actuelles en matière d'efficacité énergétique. Il a également souligné que le projet prévoit une densification volontaire du site. «Le nombre d'appartements va plus que doubler, passant de 92 à 197, et la surface habitable passera d'environ 9600 à environ 15'200 mètres carrés», a déclaré le porte-parole à Blick. «Grâce à cette densification, nous contribuons de manière significative à une meilleure utilisation du site existant et à la création d'espaces de vie supplémentaires.»

Un quartier confronté à une vague de rénovations

Les avis d'expulsion se multiplient à Witikon. Fin janvier, les habitants du complexe immobilier de la Carl-Spitteler-Strasse ont à leur tour reçu leur résiliation de bail. L'ensemble comprend 59 appartements, une crèche et une entreprise de peinture. Environ une centaine de personnes vont ainsi perdre leur logement.

La propriété appartient à un fonds immobilier d'UBS, qui a expliqué aux résidents que les bâtiments étaient arrivés en fin de vie. Le fonds prévoit un nouveau projet de construction qui fera passer le nombre d'appartements de 59 à environ 130.

Un autre complexe résidentiel situé sur les hauteurs de la ville est également concerné. Les habitants de la Buchholzstrasse devront quitter leur logement d'ici à la fin mars 2027, comme ils l'ont appris en novembre 2025. La fondation d'investissement zougoise Fundamenta Group finance la rénovation complète du site et est également à l'origine d'autres expulsions. Plusieurs locataires concernés ont contesté leur résiliation avec le soutien de l'Association des locataires de Zurich.

Cette multiplication des expulsions dans le quartier est liée à un problème plus large. A Zurich-Witikon, de nombreux immeubles construits durant les années 1950 arrivent aujourd'hui à un stade où des rénovations s'imposent. Une situation qui représente un défi majeur pour le quartier, comme l'expliquait le président de l'association de quartier de Witikon au SonntagsBlick en mars: «Si 100 appartements sont libérés simultanément, le quartier ne pourra tout simplement pas y faire face.»