Le Canton de Genève va rénover 300 bâtiments énergivores

Genève prévoit de rénover 300 bâtiments consommant jusqu'à 95% de l'énergie de son parc immobilier d'ici 2037. Le conseiller d'Etat Nicolas Walder exclut toutefois une généralisation de la climatisation malgré la récente canicule.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Canton de Genève veut rénover 300 bâtiments qui rassemblent 90 à 95% de la consommation énergétique de son parc immobilier d'ici 2037. Mais pas question de généraliser la climatisation après la récente canicule, a averti mardi le conseiller d'Etat Nicolas Walder.

«C'est un enjeu de taille pour l'Etat», a-t-il dit à la presse en dévoilant un plan de rénovation. Pour la moitié d'entre elles, ces infrastructures, choisies parmi les 1700 de son dispositif immobilier, sont liées à la formation. «On se concentre sur les bâtiments à plus fort impact», a également dit M. Walder.

Le Centre médical universitaire et les principaux sites de l'Université de Genève (UNIGE) font partie de ceux qui ont été choisis. Parmi d'autres bâtiments, la prison de Champ-Dollon figure également dans la liste. Une grande part des efforts seront menés sur une optimisation, notamment de la toiture et de la façade. Moins de 30% des sites feront l'objet d'une rénovation importante. Un quart du dispositif porte sur des sites qui dépassent les seuils d'Indice de dépense de chaleur (IDC).

Pour M. Walder, la canicule récente a montré des «défis énormes en matière d'adaptabilité» du parc pour le bien-être des usagers. Et face aux augmentations des prix énergétiques lors de tensions internationales comme celles observées ces derniers mois au Moyen-Orient.

Finances déjà réglées

En revanche, la climatisation, au centre des discussions dans de nombreux pays ces derniers jours, ne sera considérée qu'"au cas par cas», notamment dans les centres hospitaliers. Une généralisation «serait un non-sens», insiste le chef du Département du territoire (DT).

Des systèmes de refroidissement avec des flux d'air seront préférés, explique la directrice ad interim de la nouvelle direction de la transition énergétique du patrimoine de l'Etat (DPTE) qui pilotera les rénovations, Mariama Raulet. Une réflexion est en cours avec les SIG sur cette question et l'arborisation sera aussi au centre de l'approche.

Second objectif, il faut lutter «contre la fuite en avant» sur l'empreinte carbone, insiste le conseiller d'Etat. Le canton veut réduire de 60% ses émissions de CO2 dans son parc immobilier d'ici 2030 par rapport à 2005. La diminution atteint actuellement environ un tiers, tout comme pour la consommation de l'eau. Le canton a en revanche honoré ses objectifs sur l'IDC moyen des bâtiments.

Côté financement, des crédits d'investissement de 1,25 milliard de francs avaient été votés. Des discussions sont menées avec les faîtières genevoises pour garantir l'application de ce plan de rénovation.

Celui-ci aura également un impact pour les personnes qui travaillent ou qui utilisent ces bâtiments de l'Etat. «On va essayer, dans la mesure du possible, de limiter les nuisances», explique Mme Raulet. Mais des déplacements sur le même site ou dans d'autres bâtiments ne sont pas exclus.

Pas de logement

«Cela dépend beaucoup de l'activité», a encore ajouté M. Walder. Les travaux les plus lourds, comme dans les sites scolaires, pourront être prévus pendant des périodes de vacances.

Parmi les 300 projets identifiés, aucun ne porte sur des logements. Après la polémique liée à la résiliation de plus d'une centaine de baux au boulevard Carl-Vogt à Genève, M. Walder répète malgré tout qu'un plan sur cette question est en préparation pour renforcer la protection des locataires.

Les travaux de rénovation ne doivent pas s'accompagner d'une résiliation des baux sauf dans des exceptions, réitère le conseiller d'Etat. Cette approche sera appliquée auprès des fondations avec lesquelles l'Etat travaille.