Le président de l'UDC a réuni tous les élus romands de son parti mardi soir, pour faire le point sur la grogne romande après le choix de deux Alémaniques sur le ticket pour la succession à Guy Parmelin.

«Il n'y a pas de problème avec Céline Amaudruz»

«Il n'y a pas de problème avec Céline Amaudruz»

En bref Le président de l’UDC Marcel Dettling a réuni mardi les élus romands, après la désignation de Thomas Aeschi et Michael Graber pour succéder à Guy Parmelin, afin de répondre à leur frustration

Marcel Dettling défend une procédure démocratique de treize tours et nie que la Genevoise Céline Amaudruz ait été écartée délibérément

Le 9 décembre, l’Assemblée fédérale élira le successeur de Guy Parmelin; une élection hors ticket entraînerait l’exclusion de l’UDC

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de l'UDC Marcel Dettling dit comprendre la frustration des Romands après le choix des candidats à la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. «J'ai organisé une rencontre» mardi soir avec tous les élus romands de l'UDC au Palais fédéral, note-t-il.

«Je reçois des courriers de gens déçus que l'UDC n'ait pas mis de Romand sur le ticket», explique le conseiller national schwyzois dans un entretien diffusé jeudi par Le Temps et la Neue Zürcher Zeitung. «Nous prenons cela très au sérieux».

Une personne très fiable

La procédure de désignation des candidats a été «vraiment démocratique», relève-t-il, soulignant qu'il a fallu plus de six heures de discussions et treize tours de scrutin pour choisir les conseillers nationaux Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS).

Il rejette les accusations selon lesquelles une partie de l'UDC a cherché à écarter la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz dès le début. «Il n'y a pas de problème» avec la vice-présidente, «une personne très fiable, qui s'engage dans un environnement difficile à Genève» et qui «a toujours tenu la ligne dure de l'UDC», relève-t-il.

Election hors ticket = exclusion

Le président de l'UDC pensait qu'au dernier tour, le conseiller d'État UDC bernois Pierre Alain Schnegg l'emporterait et que les voix romandes de Céline Amaudruz iraient vers lui. Mais «une partie d'entre elles est allée à Michael Graber», ajoute-t-il. «Apparemment, les Romands voulaient avant tout Céline Amaudruz et pas simplement un Romand».

Le président de l'UDC se montre serein face à la possibilité que l'Assemblée fédérale choisisse quelqu'un hors du ticket officiel. «Les huit candidats auditionnés ont tous signé qu'ils n'accepteraient pas l'élection. Si quelqu'un y va quand même, selon nos statuts, cette personne n'est plus membre de l'UDC», rappelle-t-il.

L'élection du successeur de Guy Parmelin aura lieu le 9 décembre lors de la session d'hiver du Parlement fédéral. Les Vert-e-s proposent la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini, comme candidature alternative. Selon ArcInfo, le Neuchâtelois Thomas Wroblevski de Modernokratie se présente également.