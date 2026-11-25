Plus de 45'000 personnes ont signé l’appel du PS contre le ticket UDC pour la succession de Guy Parmelin. Mais derrière ce succès populaire, le flou demeure sur la stratégie des socialistes. Samuel Bendahan s’en explique auprès de Blick.

Solène Monney Journaliste Blick

Plus de 45'000 signatures en à peine trois jours, mais aucune solution concrète proposée. Pourtant, dans l’appel lancé lundi 23 novembre contre le ticket UDC composé de Thomas Aeschi et Michael Graber, le Parti socialiste (PS) n’y va pas avec le dos de la cuillère: «ticket de la violence», «chantage» de l’UDC, un parti qui s’est «radicalisé ces dernières années» et deux candidats issus de «l’extrême droite». Bref, la pilule du «ticket de hooligans» a du mal à passer.

Mais au-delà de dresser un portrait peu reluisant des deux candidats de l’UDC, que demande le PS à travers cet appel? «Plus nous serons nombreux-ses, plus nous avons de chances que les forces raisonnables au Parlement assument leurs responsabilités», peut-on lire. Une formulation pour le moins vague.

Alors concrètement, souhaitent-ils que l’UDC revoie son ticket? Cherchent-ils à préparer le terrain à une candidature hors ticket? «Ça ne dit rien de ça. Sinon, on l'aurait écrit. L’appel n’est pas orienté vers telle ou telle solution. A ce stade, on a une indignation et cette pétition la montre», précise auprès de Blick Samuel Bendahan, président du groupe socialiste aux Chambres fédérales.

Une demande volontairement floue

Le PS assume sa stratégie: «Cette pétition n'est pas précise dans ce qu'elle demande car aujourd'hui, toutes les options restent ouvertes», reconnaît Samuel Bendahan. Pour lui, le ticket du parti aux racines agrariennes n'est «pas un véritable choix, puisque les deux candidats sont des jumeaux politiques». C'est pourquoi, le parti appelle l'Assemblée fédérale a rejeté le «chantage de l'UDC».

Pour le conseiller national vaudois, il ne revient en effet pas au seul PS de proposer une issue à cette situation: «Les solutions doivent être trouvées de façon majoritaire au Parlement. Aujourd’hui, on dit que quelque chose ne va pas et qu’on doit discuter avec tout le monde pour aller plus loin dans nos réflexions.»

Si le PS n’a pas encore arrêté sa stratégie, il entend faire peser l’indignation populaire dans les discussions parlementaires. Le parti à la rose espère que le succès de son appel incitera les autres forces politiques à agir. Et à en croire Samuel Bendahan, la colère se faisait déjà largement sentir avant même le lancement de la pétition. «Vous n’avez pas idée du nombre de mails qu’on a reçus. Dans la rue, on ne peut plus se balader sans que les gens nous arrêtent pour nous parler de cette histoire, pour nous dire qu’ils sont outrés, qu’ils ne comprennent pas.»

Une candidate verte, mais pas de soutien officiel

Une alternative au ticket UDC existe pourtant déjà. Les Vert-e-s présentent la candidature de la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini. Le PS ne lui a pour l'heure pas apporté son soutien officiel.

Samuel Bendahan rappelle que son parti a qualifié cette candidature de «sympathique» et s’est dit «ouvert» à toute option. Il souligne par ailleurs que le groupe et le comité du parti doivent encore se réunir avant de se prononcer sur la stratégie à adopter. Il faudra donc patienter.

De leur côté, les Vert-e-s ont également lancé un appel, qui compte plus de 12'000 signatures, contre les candidats proposés par l’UDC, dénonçant un «ticket de la provocation». Comme le PS, le parti écologiste déplore l’absence de femmes et de représentants de la Suisse romande sur le ticket. Il qualifie également Thomas Aeschi et Michael Graber d’«hommes violents».

En 2024, les deux élus avaient été impliqués dans une altercation avec un policier fédéral au Palais fédéral. Alors qu’une partie du bâtiment était interdite d’accès en raison de la visite du président du Parlement ukrainien, les deux parlementaires avaient tenté de passer malgré les restrictions. L’incident avait suscité une vive polémique.

Céline Amaudruz, candidate du compromis?

Le PS aurait-il lancé cette même pétition si la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz avait figuré sur le ticket de l’UDC? Samuel Bendahan estime qu’un tel scénario aurait probablement suscité moins de réactions.

Selon lui, c’est avant tout le «cumul éhonté» de plusieurs éléments qui explique la colère: «Les gens sont indignés parce qu’il n’y a pas de femmes, parce que la Romandie est complètement méprisée, parce que les candidats se sont montrés violents envers la police fédérale et parce que le monde agricole se fait lui aussi insulter par l’UDC, qui lui dit en quelque sorte: 'Vous ne comptez pas du tout.'»

De son côté, Céline Amaudruz a mis fin aux spéculations sur son éventuel départ du parti: «Je n’ai aucune intention de démissionner de l’UDC. Belle soirée!», a-t-elle écrit sur Facebook. Mais depuis le camouflet infligé par son parti, la Genevoise se fait discrète. Vendredi 20 novembre au soir, elle était absente d’un repas réunissant Guy Parmelin et les membres du groupe parlementaire UDC à Berne. Le lendemain matin, elle n’a pas non plus participé à une nouvelle rencontre des parlementaires du parti. Selon nos informations, elle se serait également fait remplacer lors d’une séance de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national, en tout début de semaine.

Reste à savoir si une alternative au ticket officiel de l’UDC émergera d’ici à l’élection le 9 décembre prochain. Si le PS a réussi à fédérer plus de 45'000 personnes contre ce ticket, il lui reste encore à déterminer autour de quelle alternative il entend les rassembler.