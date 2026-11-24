Le duo UDC Aeschi/Graber essuie de nombreuses critiques. Comment les groupes bourgeois vont-ils se positionner? Et quelle influence aura la candidature des Vert-e-s? Blick esquisse les différents scénarios.

En bref Le ticket UDC avec Thomas Aeschi et Michael Graber suscite des critiques dans le camp bourgeois

Les Vert-e-s renoncent aux auditions, tandis que le Centre et le PLR entendront les deux candidats

Les Vert-e-s lancent Delphine Klopfenstein Broggini dans la course: elle ne devrait avoir aucune chance chez les partis bourgeois

Ruedi Studer , Daniel Ballmer et Joschka Schaffner

Faible, inacceptable, tout simplement insolent: les réactions au ticket UDC sont négatives jusque dans le camp bourgeois. Les deux conseillers nationaux Thomas Aeschi et Michael Graber sont mal accueillis, des Vert-e-s jusqu'au PLR.

A gauche, il est clair que le duo ne peut guère espérer obtenir des voix. Chez les Vert-e-s, Aeschi et Graber trouvent porte close: le groupe n’auditionnera pas les deux candidats, a-t-il déjà annoncé vendredi. Le parti a répliqué lundi avec une candidature concurrente, celle de la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini.

Le grand attentisme avant les auditions

La clé du scrutin se trouve au Centre et au PLR. La coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, s’est montrée consternée par la sélection de l’UDC. Les deux candidats seront néanmoins auditionnés.

Les deux candidats UDC sont aussi invités par Le Centre le 8 décembre, confirme la présidente du groupe Yvonne Bürgin. Elle aussi le dit: «J’aurais souhaité un choix plus large avec un ticket à trois, l’UDC aurait ainsi fait preuve de courage.» Au sein du groupe, l’enthousiasme n’est pas franchement au rendez-vous concernant le ticket à deux actuel. «Beaucoup ressentent clairement de la frustration.»

Le Centre n’a pas encore de recommandation de vote

Yvonne Bürgin précise qu’Aeschi et Graber devront notamment être interrogés sur leur altercation avec la police fédérale. «Nous voulons savoir quelle est leur attitude envers le personnel de sécurité et s’ils éprouvent malgré tout un peu de remords. Peut-être feront-ils preuve de discernement.»

La revendication de l’UDC est, certes, incontestée sur le principe, estime Yvonne Bürgin. «Mais il n’est pas certain que notre groupe émette une recommandation de vote.» Et concernant le jour de l’élection, elle ajoute: «Je n’ose pas pronostiquer si l’un des deux y arrivera ou si une candidature sauvage surgira encore.»

Mais au final, peu de scénarios entrent en ligne de compte.

Scénario 1: élection d'un candidat officiel, mais de justesse

La question de savoir si les groupes bourgeois vont effectivement se livrer à des manœuvres reste ouverte. Des voix issues du Centre et du PLR craignent donc une journée électorale très sobre: l’un des deux candidats du ticket UDC sera élu, sans candidature sauvage valable et avec un résultat minimal. Car pour qu’une élection soit valide, il suffit que le groupe UDC soit le seul à inscrire un nom sur ses 74 bulletins et que le reste de l’Assemblée fédérale dépose des bulletins vierges.

Au Centre, plusieurs parlementaires ont déjà hissé la voix, peu après la nomination. «En tant qu’ancien directeur de la sécurité de la ville de Berne, je ne peux pas voter pour quelqu’un qui s’en est pris à des policiers», a déclaré le conseiller national Reto Nause à 20 Minuten. Par son refus, il faisait référence à l’altercation entre Aeschi, Graber et des policiers fédéraux en 2024.

Comme dans les partis de gauche, de nombreuses personnes au Centre et au PLR devraient suivre leur collègue bourgeois et déposer un bulletin blanc, surtout si les groupes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une recommandation de vote. Celle-ci dépendra probablement aussi de la capacité d’Aeschi et de Graber à démontrer de manière convaincante lors des auditions qu’ils respecteront sans condition l’Etat de droit et l’ordre démocratique des procédures au sein du gouvernement.

Mais tout ne dépend pas uniquement de la qualité des deux «frères turbulents». «Certaines personnes se sentent obligées parce qu’elles sont originaires du même canton», fait remarquer un membre du groupe du Centre à Blick. «Avec Michael Graber et mon ancien collègue du conseil communal Franz Ruppen, deux Valaisans sont également en lice. Une chose est claire: si l’un des deux figure sur le ticket, il aura ma voix», avait écrit le conseiller national Philipp Matthias Bregy sur LinkedIn, près d’une semaine avant la nomination.

Scénario 2: Un candidat «sauvage» issu de l'UDC

«Il y a toujours un candidat C», a écrit le conseiller national vert'libéral Patrick Hässig ce week-end sur le réseau social X. Au Centre et au PLR, l’idée d’une candidature sauvage n’est toutefois évoquée qu’avec hésitation. Dans l’anonymat, le souhait reste pourtant fort: «Si le Parlement laisse passer le ticket tel quel, il se rend vulnérable au chantage», estime un élu PLR. Pour cela, les deux groupes bourgeois devraient toutefois se concerter sérieusement, faute de quoi un retour de bâton les menacerait lors des élections au Conseil fédéral de l’année prochaine.

Mais qui voudrait s’infliger cela? Trouver quelqu’un qui s’expose à la vengeance de son propre parti est une tâche herculéenne. Selon les statuts de l’UDC Suisse, cette personne devrait en effet quitter le parti avec sa section cantonale si elle acceptait son élection.

Qu’il s’agisse de la Genevoise Céline Amaudruz ou du conseiller d’Etat argovien Jean-Pierre Gallati, si les groupes s’accordent sur une candidature sauvage, il s’agirait avant tout d’envoyer un signal. «Une fois que la personne élue a refusé son élection, tout recommence depuis le début», résume une conseillère nationale. La seule lueur d’espoir: l’UDC fini par approuver un nouveau ticket sous la pression des autres partis.

Mais voilà: «Au Centre, nous avons peu envie de nous livrer à ce genre de manœuvres», affirme un parlementaire à Blick. En vue de l’année électorale à venir, il faudrait commencer par faire profil bas. D’autant que le parti pourrait vouloir s’attaquer fin 2027 au siège du PLR Ignazio Cassis, qui devrait très vraisemblablement se retirer.

Scénario 3: la résistance totale

Ce serait le refus absolu: si trop de parlementaires s’absentaient de la salle du Conseil national, le Parlement ne pourrait pas délibérer valablement. Selon la Constitution fédérale, les Chambres ne peuvent en effet le faire «que si la majorité de leurs membres est présente».

Ce serait une action spectaculaire, et en même temps hautement improbable. Outre les grands défis logistiques, il est également très incertain que cela dissuade effectivement l’UDC de poursuivre son plan. Certains membres des Chambres expriment néanmoins à Blick le discret espoir de voir un tel scénario se réaliser.

Quel rôle pour la candidature des Vert-e-s?

La conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini doit entrer au Conseil fédéral pour les Vert-e-s. C’est en tout cas ce que souhaite son groupe, qui la lance dans la course comme alternative à Aeschi et Graber.

Seulement voilà: même au PS, le soutien à la candidate sauvage des Vert-e-s est incertain. Le ticket UDC est un pur chantage et le Parlement doit trouver une solution pour y faire face, indique le coprésident du groupe Samuel Bendahan. «La candidature des Vert-e-s nous est naturellement très sympathique, mais nous devons d’abord discuter de qui pourrait obtenir une majorité», explique le conseiller national.

Chez les partis bourgeois, Delphine Klopfenstein Broggini n’aura aucune chance. Et les Vert-e-s devront publiquement entendre ce qui semble déjà être le sentiment dominant en coulisses: en se précipitant, ils auraient définitivement saboté leur chance de présenter une candidature sauvage «véritable».