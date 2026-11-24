Face à ce qu'elle qualifie d'attaque contre les institutions, la Verte genevoise Delphine Klopfenstein-Broggini estime qu'il faut répondre. La candidate au Conseil fédéral voit là une chance pour les Vert.e.s de rétablir une certaine idée de la Suisse respectueuse du débat politique. Entretien.

«Il n'y a pas de candidature sauvage: il y a la mienne et le ticket de l'UDC»

«Il n'y a pas de candidature sauvage: il y a la mienne et le ticket de l'UDC»

En bref Face au ticket UDC contesté, la candidate verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini estime qu'il faut avoir le courage «de dire stop à l'UDC»

Elle rappelle qu’aucune candidature hors ticket UDC n’existe à ce jour et juge qu'il faut défendre les valeurs suisses et le respect des institutions

A ses yeux, cette crise est une chance pour les Verts, qui ont droit à un siège au Conseil fédéral

Myret Zaki Journaliste Blick

Ce 23 novembre, le parti des Vert-e-s a créé la surprise en lançant la candidature de la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini pour l'élection du 9 décembre, qui désignera qui va succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Une candidature présentée comme une réponse au double ticket UDC de Thomas Aeschi et Michael Graber, un ticket très contesté jusque dans le camp bourgeois.

Mais qu'en est-il des chances, jugées minimes, de Delphine Klopfenstein Broggini, alors que le soutien des socialistes (PS) n'est même pas encore acquis? Arithmétiquement, même avec un soutien unanime du PS, des Vert’libéraux et des Verts, il manquerait 37 voix à la candidate genevoise pour atteindre la majorité absolue. Il lui faudrait obtenir le ralliement de nombreux parlementaires issus de groupes dont les dirigeants défendent actuellement le maintien du siège de l’UDC.

Par ailleurs, sa candidature pourrait torpiller la possibilité d'une candidature sauvage crédible, celle de l'UDC genevoise Céline Amaudruz, par exemple. Delphine Klopfenstein Broggini a répondu aux questions de Blick.

Pourquoi vous lancez-vous alors qu'au regard des majorités à l'Assemblée fédérale, vous n'avez aucune chance?

Je me lance parce que le Parlement a besoin d'une alternative. Clairement, l'UDC, en présentant un ticket avec deux hardliners, tous deux alémaniques, fait dans la provocation. Ma candidature est une alternative qui respecte la représentation des régions linguistiques prévue par la Constitution.

« C'est aujourd'hui à tous les partis de prendre leurs responsabilités face au diktat de l'UDC Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale verte et candidate au Conseil fédéral »

Est-ce que vous croyez réellement en vos chances, ou la démarche se veut-elle symbolique?

Oui. L'alternative que nous apportons est sérieuse. Nous prenons nos responsabilités et apportons une réponse à ce qui est une attaque contre les institutions. On doit pouvoir assurer la cohésion nationale. Ce que fait l'UDC sort de la logique inscrite dans notre Constitution quant à l'équilibre des régions et des minorités linguistiques. Les partis sont mal à l'aise face à ce ticket.

Mais comment imaginez-vous pouvoir convaincre une majorité?

C'est aujourd'hui à tous les partis de prendre leurs responsabilités face au diktat de l'UDC. Il y a deux hommes qui en sont venus aux mains avec la sécurité du Parlement. Et ils sont tous les deux sur le ticket UDC!

Qu'attendez-vous concrètement des élus?

Chaque parlementaire devra se demander quelle personnalité, quelles valeurs et quelle vision de la Suisse il ou elle souhaite voir représentées au gouvernement. Notre candidature offre une alternative romande et féminine. Et c'est à l'Assemblée fédérale de se positionner.

« Les partis sont mal à l'aise, mais il vient un moment où il faut avoir le courage de dire stop à l'UDC Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale verte et candidate au Conseil fédéral »

Vous semblez dire que vous faites face à une crise des institutions?

C'est le cas. Les institutions sont en crise, car l'UDC ne respecte pas les règles du jeu démocratiques avec un ticket de provocation. Elle n'entre par ailleurs dans aucune logique de discussion ou de compromis sur des enjeux majeurs comme le climat, l'égalité, la cohésion sociale, et les relations avec l'Europe.

Mais l'Assemblée fédérale est aux deux-tiers à droite et souhaite élire un UDC?...

Oui mais le ticket qui est proposé a été très critiqué, même par des membres de l'UDC! Les partis sont mal à l'aise. Or il vient un moment où il faut avoir le courage de dire stop à l'UDC, d'affirmer que le fait de mépriser pareillement la Suisse romande, ce n'est pas acceptable. L'UDC attaque ainsi la concordance, le compromis, le respect des institutions, l'équilibre du pays et l'intérêt public. Par ailleurs, les Vert-e-s ont arithmétiquement tout autant droit à un siège. Et depuis des années.

Et que répondez-vous au fait que vous risquez de torpiller une candidature sauvage crédible qui viendrait de Suisse romande?

Que c'est mal connaître l'histoire. On ne peut pas laisser ce ticket sans réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que ce double ticket, et ma candidature. La candidature sauvage n'est pas discutée, tout simplement car aujourd'hui, elle n'existe pas. Le jour où elle existe, nous en discuterons.

« Nous devons tenter d'accéder au Conseil fédéral, lorsqu'on voit l'affront qui est fait à l'égalité, aux femmes et à la Suisse romande. Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale verte et candidate au Conseil fédéral »

Et si Céline Amaudruz se portait candidate hors ticket officiel UDC?

Si elle avait été sur le ticket, nous n'aurions sans doute pas réagi de cette manière, car le ticket aurait été beaucoup plus représentatif. En attendant, ma candidature permet justement de sortir du choix imposé par l'UDC et de redonner au Parlement toute sa liberté: celle de débattre et de choisir.

Les Verts pèsent 10,6% au Parlement. N'auriez-vous pas dû attendre les élections fédérales au moins pour voir combien de voix vous sont créditées?

Avec 10% de l'électorat, nous avons droit à un siège au Conseil fédéral. Un Conseil fédéral où il y a 2 femmes sur 7 membres, dont une seule Romande, et où des enjeux de société majeurs ne sont pas pris en compte. Nous devons saisir les occasions pour tenter d'y accéder lorsqu'on voit l'affront qui est fait à l'égalité, aux femmes et à la Suisse romande. Aujourd'hui, cette démarche s'inscrit dans un moment qui fait sens, nous estimons qu'il y a une opportunité à saisir. Si cela ne marche pas, nous reviendrons dans un an.