Non, Céline Amaudruz ne quittera pas l'UDC. A la suite de l'article de Blick de la veille, selon lequel elle réfléchirait à quitter le parti, la vice-présidente de l'UDC a tenu à mettre les points sur les «i»: l'UDC devra compter avec elle.

Myret Zaki Journaliste Blick

Céline Amaudruz n'a «aucune intention de démissionner de l'UDC». Elle a clairement exprimé ce message ce soir, à 17h30, sur un post Facebook.

La situation est donc clarifiée, plus de 24 heures après la publication de l'article de Blick, dans lequel des sources nous avaient indiqué qu'elle envisageait de claquer la porte de son parti.

Nos sources avaient déclaré que la conseillère nationale UDC, candidate au Conseil fédéral, était en pleine réflexion après avoir été évincée du ticket de l'UDC au profit de deux hommes alémaniques, Thomas Aeschi et Michael Graber, et qu'une démission de l'UDC figurait parmi d'autres options.

Soulagement sur les réseaux sociaux

Sur Facebook, ses soutiens ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de soulagement et de joie, lui manifestant des encouragements qui se sont accumulés durant la soirée sur le fil de commentaires: «Je n'y ai pas cru un seul instant! Vous êtes jeune, votre tour viendra pour le CF!», dit une internaute. «Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre, a ajouté l'un de ses supporters. Passe dessus tout cela et reste la belle personne que tu es!»

De nombreux commentaires évoquaient la déception de la voir écartée du ticket choisi par son groupe parlementaire. Mais ses soutiens ont révélé à l'occasion de ce poste toute la déception que leur inspirait un possible départ de Céline Amaudruz de l'UDC.

«Il me semblait bien, ajoute une commentatrice, et merci d’avoir remis l’église au milieu du village afin de faire taire les mauvaises langues». Un internaute la félicite: «Bravo, l'UDC suisse alémanique a commis une sacrée bourde en ne te mettant pas sur le ticket». «Ça c'est très bien et caractérise une femme d'autorité! Ça me réjouit beaucoup! Bravo Céline!!», dit un autre supporter.