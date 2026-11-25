L'ex-candidate au Conseil fédéral Céline Amaudruz et l’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler ont toutes deux travaillé pour l’établissement genevois. La banque Reyl est habituée à flirter avec les limites et, manifestement, à les franchir.

En bref La Finma a ouvert une procédure contre la banque genevoise Reyl, après avoir constaté des lacunes dans la lutte contre le blanchiment

Candidate au Conseil fédéral et ancienne employée de Reyl, Céline Amaudruz dit avoir ignoré ces défaillances

Elle affirme que ses six interventions parlementaires visant la Finma cherchent à renforcer la présomption d’innocence, et non à affaiblir la surveillance

Michael Heim et Holger Alich

Le cocktail est explosif! Une banque privée genevoise faisant l’objet d’une enquête de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), une ancienne conseillère fédérale et une politicienne qui souhaitait devenir conseillère fédérale. L’établissement en question est la banque Reyl. Les deux personnalités politiques sont Ruth Metzler et la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz.

La maison genevoise a attiré l’attention à l’échelle nationale lorsque Céline Amaudruz, ancienne conseillère à la clientèle de l’établissement, a annoncé sa candidature à la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. La parlementaire a travaillé au sein de la banque du printemps 2022 à septembre 2026.

Des fonds «d'autocrates et de la mafia»

Reyl n’est pas une banque quelconque, bien au contraire. Ces dernières années, elle a régulièrement été dans le viseur de la Finma. Depuis 2021, celle-ci a examiné plusieurs fois l’établissement; et a régulièrement constaté des manquements et des lacunes dans les contrôles ainsi que des relations douteuses avec des clientes et clients. Selon les journaux du groupe Tamedia et «Le Monde», Reyl aurait accepté des fonds «d’autocrates, de la mafia de la drogue et de clientes et clients russes ayant des liens directs avec Vladimir Poutine».

Des documents en possession de la «Handelszeitung» révèlent en outre que la Finma a ouvert une procédure d’enforcement à l’encontre de la banque: une démarche qui, dans le scénario le plus extrême, peut aboutir au retrait de la licence bancaire. Le gendarme des marchés financiers se refuse à tout commentaire. De son côté, l’établissement renvoie à ses déclarations antérieures, affirmant coopérer pleinement avec les autorités.

Céline Amaudruz assure n’avoir eu aucune connaissance des défaillances relayées par la presse et précise qu’elle n’opérait pas dans les départements concernés. L’ancien CEO de la banque, Pasha Bakhtiar, prend la défense de son ex-collaboratrice: «Je peux confirmer qu’elle n’a à aucun moment été impliquée dans une quelconque enquête de la Finma», déclare-t-il à la «Handelszeitung».

Des interrogations demeurent néanmoins. Céline Amaudruz ignorait-elle réellement la nature des affaires traitées par son employeur? Dès 2016 au plus tard, la banque était pourtant connue pour son appétit marqué pour le risque. Cette année-là, son directeur François Reyl avait été condamné en France à un an de prison avec sursis pour avoir aidé l’ancien ministre français du Budget Jérôme Cahuzac à dissimuler des avoirs non déclarés. L’établissement avait lui-même accepté de s’acquitter d’une amende de 2,8 millions d’euros.

En retraçant les débuts de la maison, en relisant les déclarations de son ancienne direction et en interrogeant des patrons de banques privées, un constat s’impose, corroborant les différentes enquêtes de la Finma évoquées dans les médias: la banque Reyl a mené une stratégie à haut risque, accueillant des clients dont les autres établissements ne voulaient plus depuis longtemps.

A contre-courant du marché, Reyl appuie sur l’accélérateur

L’histoire récente de la banque débute en 1973, lorsque Dominique Reyl fonde à Genève la société de gestion de fortune Compagnie Financière d’Études et de Gestion SA (CFEG), qui devient Reyl & Cie SA en 1988. En 2002, son fils François rejoint l’entreprise comme associé avant d’en prendre la direction six ans plus tard. L’époque est mouvementée: dommage collatéral de la crise financière, le secret bancaire suisse vacille. Sauvé par la Confédération, UBS livre en 2009 aux autorités américaines les données de contribuables soupçonnés d’évasion fiscale. Nombre d’établissements commencent alors à se séparer de leurs clients sensibles.

Les Reyl prennent le contre-pied exact du marché: en 2010, ils obtiennent une licence bancaire et s’étendent en Europe de l’Est. En 2011, Reyl rachète à l’ancienne AIG Private Bank une filiale spécialisée dans la gestion de clients américains depuis la Suisse. Tandis que la concurrence se déleste de sa clientèle US, Reyl part à sa conquête – allant jusqu’à gérer environ un demi-milliard de francs d’avoirs au sein de cette ancienne entité d’AIG.

« François Reyl n’est pas quelqu’un de mauvais, mais il a agi avec une certaine naïveté »

François Reyl n’a jamais caché cette approche anticyclique. «C’est une niche très intéressante, confiait-il à l’agence Reuters en 2012. Le scandale fiscal américain a créé une distance entre les clients américains et les banques suisses, une distance qui, selon nous, peut être comblée. Nous empruntons donc une voie un peu différente», précisait-il. «François Reyl n’est pas quelqu’un de mauvais, mais il a agi avec une certaine naïveté», juge aujourd’hui un banquier privé suisse qui le connaît personnellement.

Dans un premier temps, le pari semble payant: les actifs sous gestion grimpent jusqu’à 16 milliards de francs en 2017. Mais cette croissance s’accompagne manifestement d’un manque de vigilance. Des fuites de données ont ainsi révélé qu’en 2013, malgré plusieurs signaux d’alerte, Reyl avait accepté plus de 8 millions de francs en espèces d’un client italien, condamné par la suite à deux ans de prison pour blanchiment d’argent au profit de la mafia italienne.

Ruth Metzler appelée en renfort pour restaurer la confiance

Soucieuse de crédibiliser sa gouvernance, la banque s’offre en 2016 un renfort de poids au sein de son conseil d’administration: l’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, qui y siégera de septembre 2016 à juin 2024. Le fait que cette dernière fasse les gros titres dès l’année suivante en raison d’un mandat vivement critiqué – et finalement abandonné – auprès du gestionnaire des fonds Quantum, Jean-Claude Bastos, ne semble pas émouvoir l’établissement genevois. Ruth Metzler conserve son siège et intègre même par la suite le comité de rémunération et de gouvernance. Sollicitée par la «Handelszeitung», elle n’a pas souhaité s’exprimer sur ce mandat.

Pendant ce temps, l’étau de la Finma se resserre autour de Reyl. Selon «Le Monde» et le «Tages-Anzeiger», le régulateur mène dès 2021 une enquête spéciale qui met en évidence des failles dans la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment des dossiers clients incomplets.

La banque change alors de mains: en mai 2021, le géant bancaire italien Intesa Sanpaolo acquiert 69% du capital. Dans un premier temps, cela ne modifie guère les pratiques internes. En juin 2022, selon des révélations de presse, Reyl ouvre encore un compte à la fille d’Alexandre Ponomarenko, dirigeant d’une entreprise publique russe. «Ouvrir des comptes à des clients russes détenteurs d’un passeport européen alors qu’ils perçoivent toujours des revenus en provenance de Russie est un tabou absolu», tranche le CEO d’une banque privée renommée.

En 2023, Reyl échoue à nouveau lors d’un contrôle de la Finma: 1400 comptes n’avaient fait l’objet d’aucune vérification depuis plus de cinq ans, et plus de 5 000 alertes internes étaient restées sans traitement depuis deux mois ou plus. En avril 2025, le «Tages-Anzeiger» et «Le Monde» publient une vaste enquête sur les relations d’affaires controversées de l’établissement. C’est dans ce contexte que la Finma ouvre sa procédure d’enforcement, dont on ignore à ce jour si elle est clôturée.

Sur le terrain politique, Céline Amaudruz tire à boulets rouges sur la Finma

Malgré la succession d’articles pointant des manquements réglementaires, Céline Amaudruz reste fidèle à Reyl. Mieux encore: au printemps 2026, elle dépose pas moins de six interventions parlementaires ciblant directement la Finma. L’une d’elles s’oppose au projet du Département fédéral des finances (DFF) visant à doter le régulateur de la compétence d’infliger des amendes aux banques fautives. Dans un autre texte, l’élue genevoise exige que la Finma ne puisse plus communiquer publiquement dès l’ouverture d’une procédure contre un établissement, contrairement à ce que prévoit le projet du DFF.

Céline Amaudruz réfute toute volonté d’affaiblir la surveillance financière, affirmant poursuivre «l’objectif inverse». Il s’agirait selon elle de renforcer la présomption d’innocence afin que la Finma ne communique qu’à l’issue de ses investigations, toutes les enquêtes ne débouchant pas sur des sanctions.

Entre-temps, Intesa Sanpaolo a repris 100% du capital de la banque Reyl – une opération manifestement menée en étroite concertation avec le régulateur. «Avant l’acquisition du solde du capital de Reyl, des discussions ont eu lieu avec la Finma au sujet des projets et de la restructuration de l’entreprise», explique un porte-parole du groupe italien.

A noter: ce rachat intégral est intervenu de manière anticipée. Selon la convention d’actionnaires, il aurait dû s’opérer en deux étapes jusqu’en 2028. Depuis juillet, l’établissement porte le nom d’«Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse»: le patronyme des fondateurs a été purement et simplement effacé. François Reyl, fils du fondateur et directeur général de longue date, a quitté le conseil d’administration dans la foulée, après avoir déjà cédé son poste de CEO en juin 2024 au terme de seize ans de règne. Nos tentatives pour le joindre par téléphone et via LinkedIn sont restées vaines.

Une alternative «établie»… de sept employés

C’est au moment précis de ce nouveau départ que Céline Amaudruz a, elle aussi, quitté l’établissement. «La reprise par Intesa et le durcissement des mécanismes de contrôle ne sont en aucun cas à l’origine de mon départ», assure-t-elle. L’élue explique avoir souhaité «se réorienter professionnellement» et saisi l’opportunité de rejoindre «un gestionnaire de fortune établi». Il s’agit de Vision Asset Management, une société indépendante fondée à Genève en 2002, qui compte en tout et pour tout six collaborateurs aux côtés de la conseillère nationale UDC.