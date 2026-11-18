Une fuite de documents de la Deutsche Bank révèle un réseau russe de blanchiment d’argent ayant transféré 1,7 milliard d'euros via une banque liée à Viktor Orbán en Hongrie entre 2017 et 2020.

La fuite de la Deutsche Bank révèle un vaste réseau de blanchiment lié à Moscou

La fuite de la Deutsche Bank révèle un vaste réseau de blanchiment lié à Moscou

AFP Agence France-Presse

La fuite massive de documents de la Deutsche Bank révèle qu'un réseau russe, soupçonné de blanchiment d'argent, a fait transiter des fonds par une banque hongroise détenue par des alliés de l'ancien dirigeant Viktor Orbán, ont rapporté mercredi des médias hongrois. Une vaste enquête publiée mardi, menée par plus de 200 journalistes d'un consortium de médias, parmi lesquels figurent notamment le Financial Times, Der Spiegel, Le Monde ou le «New York Times», a ravivé les controverses entourant des pratiques de la première banque allemande Deutsche Bank.

Ce consortium de médias a découvert que plusieurs entreprises importantes impliquées étaient liées à l'oligarque russe Oleg Deripaska, lui-même sous le coup de sanctions. Selon le site d'investigation Direkt36, la banque hongroise MKB a joué un rôle clé dans ce réseau russe, soupçonné de servir de «machine à blanchir» de l'argent.

1,7 milliard d'euros transféré

La banque MKB, détenue en partie par l'État hongrois, est passée en 2017 sous le contrôle d'hommes d'affaires étroitement liés à Viktor Orbán – alors Premier ministre et proche du Kremlin – et a par la suite contribué à financer ses alliés d'extrême droite à l'étranger, notamment la Française Marine Le Pen, poursuit le site.

Entre 2017 et 2020, ce réseau russe a transféré au moins 1,7 milliard d'euros, présentant «de nombreux signes de criminalité organisée», indique Direkt36. «La banque MKB a joué un rôle central dans le fonctionnement du réseau, ayant initié et reçu la plus grande part des transferts», précise Direkt36.

Cinq des 15 entreprises clés du réseau – pour la plupart enregistrées à Hong Kong et à Chypre – y détenaient des comptes, alors qu'elles n'avaient aucun lien apparent avec la Hongrie, ajoute le site. «Ces entités ont reçu et envoyé au moins 460 millions d'euros.»

L'Autriche concernée

Bien que la banque MKB ait affirmé s'être séparée de la majeure partie de ses clients non résidents en 2019, la Deutsche Bank n'a constaté aucune baisse significative de la «proportion élevée de transactions provenant» de ces clients, selon le site. Cette situation a conduit le géant bancaire allemand à rompre ses relations de longue date avec la banque hongroise, qui a alors conclu un accord de remplacement avec la banque néerlandaise ING, rapporte Direkt36.

Des médias autrichiens ont par ailleurs rapporté, mercredi, que des documents issus de la fuite révélaient des paiements effectués par un réseau soupçonné de blanchiment d'argent en direction de plusieurs entreprises autrichiennes, notamment l'opérateur de jets privés Avcon Jet et le prestataire de services par hélicoptère Wucher. L'une des sociétés du réseau, enregistrée à Hong Kong sous le nom de Dempshire Corporation, entretenait des liens avec Oleg Deripaska et a fait transiter plus de 130 millions d'euros sur une période de trois ans, selon le journal Der Standard.