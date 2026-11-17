Les Bourses mondiales chutent ce mardi, à quelques heures des résultats de Nvidia. Le départ de Jensen Huang et les restrictions américaines sur les puces alimentent les inquiétudes des investisseurs.

AFP Agence France-Presse

Les Bourses mondiales évoluent en baisse mardi, à quelques heures des résultats de Nvidia, les premiers depuis la démission de son patron Jensen Huang et après la décision de Washington de renforcer les contrôles sur les exportations de puces. En Europe, vers 08H45 GMT, Paris reculait de 0,52 %, Londres cédait 0,68 %, Francfort 0,76 % et Milan 0,64 %.

En Asie, Tokyo a terminé en repli de 1,34 %, Séoul a abandonné 2,59% et Taipei 2,31%. Shanghai a cédé 0,50% et Hong Kong perdait 0,96% dans les derniers échanges. A New York, le Dow Jones a reculé lundi de 1,41%, l'indice élargi S&P 500 de 1,92% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 2,49%.

Nvidia publiera ses résultats trimestriels dans un climat tendu, Washington ayant annoncé lundi un durcissement des contrôles sur les exportations de puces, afin de combler les failles mises au jour par le scandale qui a provoqué le départ du patron du groupe, Jensen Huang.

Des résultats attendus

Ce dernier a été poussé à la démission jeudi, emporté notamment par sa liaison avec Alice Huang, une espionne chinoise présumée, accusée d'avoir fait passer illégalement des puces sophistiquées de Nvidia vers un centre de données à Shanghai.

Le gouvernement américain a par ailleurs confirmé lundi enquêter sur les exportations de puces de l'entreprise d'Alice Huang, Megaspeed, soupçonnée d'avoir aidé des sociétés chinoises à contourner les restrictions américaines sur les composants avancés nécessaires à l'intelligence artificielle.

Les résultats de Nvidia «seront déterminants», les investisseurs devant examiner «les perspectives de demande, les marges et la continuité des financements accordés aux partenaires du groupe», soulignent les analystes d'Aurel BGC. Les investisseurs doivent aussi «digérer les inquiétudes croissantes concernant la stabilité du boom mondial de l'IA», commente Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

Selon lui, les propos du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, qui craint qu'une correction brutale des valeurs technologiques n'entraîne «des dommages économiques bien au-delà du marché actions», ont «encore assombri un climat déjà tendu».

Les puces en première ligne

En Asie, Samsung Electronics a cédé 3,30% et le japonais Advantest 4,4%. A Hong Kong, Alibaba perdait 5,21 % et Baidu 5,78%, ce dernier après une sixième baisse consécutive de son chiffre d'affaires trimestriel.

En Europe, les valeurs liées aux semi-conducteurs restent en première ligne. À Paris, STMicroelectronics lâchait 1,06 % et Soitec 1,51 %. Le néerlandais ASML (-2,04 %) était lui aussi exposé, comme ASM International (-1,16 %) et BE Semiconductor (-1,46 %).

Deutsche Bank sanctionné

A Francfort, le titre de Deutsche Bank, première banque allemande, cédait 4,62% à Francfort après la publication d'une vaste enquête de presse internationale fondée sur plus de 15 millions de documents internes ayant fuité.

L'enquête met en cause les contrôles de la première banque allemande et revient sur ses liens avec des oligarques russes, Jeffrey Epstein et Donald Trump. Deutsche Bank affirme que les faits évoqués remontent parfois à près de vingt ans et assure être aujourd'hui «une banque différente».

Le pétrole recule avant un sommet Trump-Xi-Poutine

Vers 08H45 GMT, le Brent cédait 0,52 % à 92,44 dollars et le WTI 0,48 % à 85,72 dollars. Les prix de l'énergie «pourraient refluer encore nettement si un accord entre les grandes puissances ouvrait la voie à une vraie désescalade», estime Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche économique de LBP AM.

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent se retrouver jeudi en marge du sommet de l'Apec, avec l'Iran au menu. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé lundi que neuf pays de la région soutenaient une proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz en deux jours.