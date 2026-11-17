La Chine promet de défendre ses intérêts après le durcissement des contrôles américains sur les puces destinées à l’IA et l’enquête visant Megaspeed, soupçonnée d’avoir aidé des entreprises chinoises à contourner l’embargo.

La Chine promet de riposter au tour de vis américain sur les puces IA

La Chine promet de riposter au tour de vis américain sur les puces IA

La Chine a promis mardi de prendre les «mesures nécessaires» pour défendre ses intérêts, au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis d'un renforcement de leurs contrôles sur les exportations de puces et de la confirmation d'une enquête visant l'entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée d'avoir aidé des sociétés chinoises à contourner les restrictions américaines sur les composants avancés nécessaires à l'intelligence artificielle (IA).

«Il s'agit là d'un exemple typique de coercition économique et d'application extraterritoriale du droit», a dénoncé lors d'un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Les Etats-Unis ne cessent d'élargir de façon abusive la notion de sécurité nationale et d'abuser des mesures de contrôle des exportations», a-t-il souligné, promettant que la Chine «prendra les mesures nécessaires pour défendre résolument ses droits et intérêts légitimes».

De nouvelles restrictions pour combler les failles

Face aux critiques soulevées par le scandale qui a provoqué le départ de Jensen Huang de la tête du géant américain des puces Nvidia la semaine dernière, Washington avait annoncé lundi une série de mesures pour combler les failles existantes et empêcher tout contournement.

Elles visent aussi à prévenir la fourniture de puissance de calcul à la Chine via des centres de données établis dans d'autres pays et disposant de puces américaines. En vertu des nouvelles règles, les centres de données du monde entier devront obtenir une autorisation américaine pour fournir de grands volumes de puissance de calcul issus de puces de pointe à des entreprises dont le siège social est situé en Chine ou dans d'autres pays soumis à un embargo américain.

Parallèlement, les ministères américains du Commerce et de la Justice ont indiqué lundi soir dans un communiqué commun collaborer pour «faire appliquer toute la rigueur de la loi à l'encontre de Megaspeed pour tout acte criminel qui aurait pu être commis».

La piste singapourienne et le rôle d'Alice Huang

La société Megaspeed a été fondée par Alice Huang, une Chinoise soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin et d'avoir permis à des acteurs chinois de l'IA d'obtenir des puces américaines malgré l'embargo, via des pays asiatiques tiers. La révélation de sa liaison avec Jensen Huang a entraîné la démission de ce dernier.

D'après le communiqué conjoint, le ministère du Commerce a commencé en 2024 à se pencher sur le cas de Megaspeed et d'éventuelles violations concernant ses exportations. En mai 2025, il a demandé à Nvidia de lui transmettre des documents «concernant (ses) ventes directes ou indirectes à Megaspeed». Un mois plus tard, Nvidia a inscrit Megaspeed sur une liste noire interne d'entreprises auxquelles le groupe devait s'interdire toute vente.

Contrôles sur place et contrebande vers Shanghai

Les autorités américaines, avec l'aide de leurs homologues singapouriennes, ont effectué «un contrôle d'usage final sur place, en personne, chez Megaspeed en juin 2025», selon le même document qui précise qu'Alice Huang, alors présidente-directrice générale (PDG) de l'entreprise, avait été interrogée dans ce cadre. «A la suite de cette action, le ministère de la Justice a pris la direction de l'enquête pénale visant Megaspeed», ajoute le communiqué. Megaspeed a assuré qu'Alice Huang avait quitté l'entreprise en août 2025.

Selon des documents dévoilés vendredi par l'agence Bloomberg, des puces haut de gamme fonctionnent dans un centre de données à Shanghai, dont certains serveurs avaient à l'origine été vendus à Aperia Cloud Services, un partenaire commercial de Nvidia basé à Singapour. Ces serveurs ont ensuite transité par Megaspeed pour quitter Singapour et passer en contrebande en Chine.

Tensions politiques à Washington

Le communiqué conjoint des deux ministères ne fait aucune mention de Jensen Huang ni de sa liaison avec Alice Huang, qui n'ont aucun lien de parenté. Il témoigne en revanche de la volonté de l'administration Trump de faire taire les critiques sur sa gestion de l'affaire et les divisions en son sein, assurant que l'enquête «est le fruit de l'excellent travail du ministère du Commerce sous l'égide du ministre Howard Lutnick» et du ministère de la Justice.

Le document revendique un «bilan extrêmement solide en matière de poursuites contre la contrebande de semi-conducteurs» et crédite en outre le ministère du Commerce d'avoir «porté les sanctions financières à des niveaux inédits, multipliés par 18 par rapport à l'administration Biden, dans les affaires de contrôle des exportations».

Le ministre des Finances Scott Bessent a accusé la semaine dernière le ministère du Commerce d'avoir ignoré des rapports selon lesquels Megaspeed importait en Chine des technologies de Nvidia, et demandé une enquête sur les liens entre Jensen Huang et Megaspeed. Howard Lutnick et le patron déchu de Nvidia doivent témoigner prochainement devant les parlementaires américains.