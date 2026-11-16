DE
FR

«Cela ne me dérangerait pas»
Trump favorable à un retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia

Donald Trump a dit lundi ne pas être opposé au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, dont l’ex-patron a démissionné sur fond de soupçons d’espionnage et de contrebande de puces IA vers la Chine.
Publié: il y a 2 minutes
Donald Trump a dit ne pas être opposé au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, dont l’ex-patron a démissionné.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé lundi qu'il n'était pas opposé à l'idée que Jensen Huang reprenne les commandes du géant américain de la tech Nvidia, après avoir démissionné dans un scandale mêlant espionnage présumé et contrebande de puces IA vers la Chine.

«Cela ne me dérangerait pas. (...) Beaucoup de personnes veulent que Jensen revienne. Ce ne serait vraiment pas une mauvaise idée», a déclaré le président américain avant de décoller pour l'Asie.

En poste depuis 1993

En poste depuis 1993, Jensen Huang a démissionné jeudi après une polémique sur ses relations extraconjugales, en particulier avec une femme d'affaires chinoise, Alice Huang, soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine.

Mme Huang (sans lien de parenté avec Jensen Huang) a dirigé une entreprise basée à Singapour, Megaspeed, suspectée d'avoir détourné des puces Nvidia dernier cri vers la Chine malgré les restrictions en vigueur pour préserver l'avance des États-Unis en matière d'intelligence artificielle (IA).

Selon Donald Trump, lundi, la sécurité nationale «n'a pas été compromise» du fait de la relation entre le désormais ex-patron de Nvidia et Alice Huang. Mme Huang «pourrait ne pas être une espionne», a aussi dit le chef d'État.

Lettre ouverte signé par Elon Musk

Pendant le week-end, Elon Musk (Tesla, SpaceX) et plusieurs figures de la Silicon Valley comme le fondateur d'Uber Travis Kalanick ont signé une lettre ouverte réclamant le retour à son poste de Jensen Huang.

Les signataires demandent au conseil d'administration du groupe de «ramener Jensen pendant qu'une enquête indépendante établit les faits», sauf à fournir «des preuves convaincantes que son éviction est dans l'intérêt de Nvidia».

Sous la houlette de l'homme au blouson de cuir, Nvidia est devenue un investisseur incontournable de la tech américaine, finançant centres de données et start-up, au point de gagner le surnom de «banque centrale de l'IA» mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

Le groupe a vu partir en fumée plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l'éclatement du scandale. Ses résultats trimestriels doivent être publiés mardi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus