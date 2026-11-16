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Elon Musk également de la partie
Des milliers de personnes réclament le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia

Elon Musk, Travis Kalanick et des milliers de membres du personnel de Nvidia soutiennent le CEO déchu Jensen Huang dans une pétition.
Publié: il y a 6 minutes
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Elon Musk et d'autres personnalités réclament le retour de Jensen Huang.
Photo: Getty Images

En bref

  • Plus de 150’000 personnes réclament par pétition le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia
  • Elon Musk, Travis Kalanick et 7’500 membres du personnel de Nvidia figurent parmi les signataires de la pétition
  • Jensen Huang a démissionné après des liaisons, dont l’une aurait été avec une espionne au service de la Chine
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Gabriel Knupfer

Un fort soutien de personnalités au patron déchu de la tech Jensen Huang s'est mis en marche: plus de 150’000 personnes réclament dans une pétition le retour du cofondateur de Nvidia à la tête de l’entreprise. Parmi les signataires figurent le patron de Tesla Elon Musk ou encore le fondateur d’Uber Travis Kalanick.

«Aucune preuve ne nous a été présentée pour étayer les accusations d’espionnage. Après que Jensen a tout donné pour Nvidia pendant 33 ans, il mérite une procédure régulière et non un procès expéditif», peut-on lire dans la lettre ouverte adressée au conseil d’administration du groupe technologique.

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Même ses propres troupes font pression

Outre les grands noms de la tech, de nombreux membres du personnel ont également signé: 7’500 signataires déclarent travailler pour le fabricant de puces.

Jensen Huang a démissionné après que plusieurs liaisons extraconjugales ont été révélées. L’une d’elles aurait été une espionne au service de la Chine. Selon le «Financial Times», les soutiens de Jensen Huang ont déjà créé une cellule de crise pour le ramener à la tête de l’entreprise – et sont même allés frapper à la porte de la Maison-Blanche.

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