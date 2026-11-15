Pendant de longs mois, l'ex-patron de Nvidia Jensen Huang a gardé ses relations extraconjugales secrètes. Il est désormais soupçonné d'avoir utilisé une astuce pour modifier les rapports financiers de l'entreprise et dissimuler davantage ses liaisons.

En bref Le patron de Nvidia Jensen Huang a démissionné après la révélations de plusieurs liaisons extraconjugales, dont une avec Alice Huang, suspectée d'espionnage pour le compte de Pékin

La rédaction du «New York Times» aurait été au courant de la relation de Huang avec Alice Huang depuis septembre 2025

Nvidia aurait soudainement fait disparaître de ses raports ses liens financiers avec la société singapourienne Magaspeed, dont Alice Huang était cadre

Marian Nadler

Pendant plus d'un an, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a gardé son secret sous silence. Mais ses liaisons ont fini par éclater au grand jour, entraînant la démission du dirigeant du géant américain des puces électroniques.

Le «New York Times» révèle désormais que sa rédaction avait eu connaissance dès septembre 2025 de la relation étroite qu'entretenait Jensen Huang avec sa maîtresse, Alice Huang, une cadre dirigeante de l'entreprise singapourienne Megaspeed.

Dans un premier temps, Jensen Huang a nié en bloc. Son équipe de communication et lui ont ainsi assuré qu'il s'agissait d'une relation strictement professionnelle.

Changement de présentation dans le rapport

Mais aujourd'hui, un fait particulièrement troublant ressort de cette histoire: après la publication d'un article du «New York Times» consacré à Megaspeed en octobre 2025, Nvidia a modifié sa méthode de présentation de son chiffre d'affaires par pays.

Singapour a ainsi disparu des bilans financiers, l'entreprise présentant désormais ses revenus en fonction non plus de l'adresse de facturation de ses clients, mais uniquement de l'emplacement de leur siège social. Le groupe a alors défendu ce changement en expliquant que les produits commandés par de gros clients inscrits à Singapour étaient «presque toujours livrés ailleurs».

Par la suite, l'affaire a tout de même fini par attirer l'attention des services de renseignement américains. Avec un soupçon clair: Alice Huang entretiendrait des liens avec les services de sécurité de l'Etat chinois et leur transmettrait des informations sensibles.

Les trois liaisons de Jensen Huang

Malgré les révélations successives, Jensen Huang a longtemps maintenu sa version des faits. Ce n'est que le week-end dernier qu'il a fini par avouer sa liaison au directeur juridique de Nvidia.

Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. Des informations faisant état d'une deuxième liaison ont rapidement circulé, cette fois avec une collaboratrice de Nvidia placée directement sous ses ordres.

Cette nouvelle affaire a poussé le conseil d'administration de Nvidia à convoquer une réunion d'urgence. Jeudi, soit moins de 24 heures après ces nouvelles accusations, Jensen Huang a remis sa démission.

Dans la foulée, l'agence de presse Reuters a révélé l'existence d'une troisième liaison. Il s'agirait d'une relation avec une autre employée du groupe, dont l'identité n'a pas été dévoilée.