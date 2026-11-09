Les services secrets américains considèrent Alice Huang comme une source de Pékin. Le patron de Nvidia a fini par avouer une liaison avec elle. Ce que l'on sait de la Chinoise.

En bref Le CEO de Nvidia Jensen Huang avoue une liaison avec une dirigeante chinoise

Selon le «New York Times», les services américains voient en elle une source de Pékin

L'entreprise de l'espionne présumée pourrait avoir contourné l'interdiction chinoise d'exporter des puces

Daniel Kestenholz

Juin 2024, dans un bar de Taipei, à Taiwan, après le salon technologique Computex. Alice Huang est assise avec des dirigeants de l'IA et parie qu'elle peut faire venir «Jensen». C'est ce que raconte le manager Parker Schmitt au «New York Times». Peu après, Jensen Huang, 63 ans, CEO de Nvidia, apparaît et boit du whisky avec le groupe.

L'interdiction d'exporter vers la Chine a-t-elle été contournée ?

Quelques semaines après la soirée au bar, Megaspeed, entreprise dont a fait partie Alice Huang, a reçu ses premières livraisons des puces Nvidia les plus modernes. Par l'intermédiaire d'une société sœur, Megaspeed a acheté pour au moins 4,8 milliards de dollars de technologie Nvidia. Les États-Unis soupçonnent que des puces ont atteint la Chine malgré l'interdiction d'exportation. Cela n'est pas prouvé.

Selon le «New York Times», les services américains ont surveillé Alice Huang. Ils sont arrivés à la conclusion qu'elle fournissait des informations à Pékin. Lesquelles, cela reste incertain. Dimanche, Jensen Huang a avoué dans un e-mail au personnel : «J'ai été infidèle à ma femme. Mes actes l'ont blessée, ainsi que nos enfants. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait», a déclaré le CEO.

Âge et lieu de résidence inconnus

Alice Huang, de son nom chinois Huang Le, n'a aucun lien de parenté avec lui. Elle était cadre dirigeante chez Megaspeed à Singapour. L'entreprise est née en 2023 des activités à l'étranger du groupe chinois de jeux vidéo 7Road, auquel l'État participe également. Huang y occupait le poste de CEO. Auparavant, elle était directrice d'un fonds proche de l'État à Shanghai. Son âge et son lieu de résidence sont inconnus.

L'entreprise la plus riche au monde, ou presque

On ignore si cette liaison nuira au patron de Nvidia. À 63 ans, il est aujourd'hui l'un des dirigeants économiques les plus puissants au monde. Avec une capitalisation boursière de près de 5'000 milliards de dollars, Nvidia joue des coudes avec Apple pour qui est l'entreprise la plus riche au monde. Elle a réalisé dernièrement un chiffre d'affaires trimestriel de 96 milliards de dollars et fournit les puces nécessaires à l'essor de l'IA. Bloomberg estime la fortune de Jensen Huang à environ 170 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête, mais ne voit aucun indice de fuite de secrets. Jensen Huang reste CEO. La Chine, elle, parle de «calomnies sans fondement».