Jensen Huang aurait été piégé par Pékin. Plongée dans les méthodes de manipulation sentimentale utilisées par les services chinois pour approcher leurs cibles et obtenir des informations.

Chute du patron de Nvidia: les secrets des espionnes chinoises

Chute du patron de Nvidia: les secrets des espionnes chinoises

En bref Jensen Huang, patron démissionnaire de Nvidia, aurait été dupé par Alice Huang via Megaspeed

Le MSS formerait des agentes sous couverture à manipuler vanité, solitude ou frustration

De Boursicot à Bruxelles, des affaires évoquent vols, chantage et fuites politiques ou militaires

Guido Felder

Même les dirigeants les plus puissants peuvent se révéler vulnérables lorsqu’il est question de confiance et de séduction. Le cas du patron démissionnaire de Nvidia, Jensen Huang, l’illustrerait: le fondateur du géant technologique serait tombé sous le charme d’une espionne chinoise présumée.

Pékin connaît parfaitement l’efficacité de ce type d’opérations. Dans les écoles de cadres du ministère de la Sécurité d’Etat (MSS), des femmes seraient formées spécifiquement pour approcher des personnalités influentes, gagner leur confiance et leur soutirer des informations sensibles. Les affaires d’agentes démasquées montrent jusqu’où peuvent aller ces méthodes de manipulation sentimentale.

Peu d’informations filtrent sur la formation interne de ces agentes, mais les services de renseignement occidentaux connaissent bien ce type de stratégie fondée sur la séduction. Pékin met d’ailleurs désormais lui-même en garde contre ces pratiques. En septembre 2024, le ministère de la Sécurité d’Etat avait appelé les étudiants à se méfier des tentatives de séduction orchestrées par des services étrangers, avertissant que des agents pouvaient utiliser leur charme pour approcher des scientifiques et obtenir des informations.

La manipulation plutôt que la séduction

C’est sur ce type de méthode que s’appuierait une partie du renseignement chinois. Le ministère de la Sécurité d’Etat (MSS) recruterait notamment, dans des universités prestigieuses, de jeunes femmes cultivées et maîtrisant plusieurs langues, avant de les former en interne.

Ces agentes pourraient ensuite évoluer pendant des années sous une couverture civile crédible, par exemple comme interprètes, médiatrices culturelles ou femmes d’affaires, avant d’être envoyées à l’étranger au contact de responsables politiques, militaires ou issus du secteur technologique.

L’affaire d’espionnage présumée qui secoue le géant de l’intelligence artificielle Nvidia, et qui a précipité la chute de son fondateur Jensen Huang, en offrirait un exemple récent. Sans lien de parenté avec lui, Alice Huang dirigeait l’exploitant singapourien de centres de données Megaspeed, par l’intermédiaire duquel elle aurait obtenu des informations stratégiques auprès de Nvidia.

Plutôt que de miser sur une séduction trop évidente, ces méthodes reposeraient surtout sur la manipulation psychologique. Les agentes apprendraient à exploiter la vanité, la solitude ou encore les frustrations professionnelles de leurs cibles. Lorsque les informations ne sont pas obtenues de plein gré, par affection ou complaisance, la pression peut alors prendre d’autres formes, notamment le chantage à partir de photos compromettantes prises à l’insu de la cible ou de versements d’argent.

Voici six affaires concrètes qui illustrent la manière dont la Chine aurait recours à ce type de manipulation sentimentale.

1 La chanteuse qui était un homme (1964-1983)

Devenue célèbre pour avoir inspiré la pièce de théâtre «M. Butterfly» — à ne pas confondre avec l’opéra de Puccini —, cette affaire historique implique le diplomate français Bernard Boursicot. En 1964, à Pékin, il tombe amoureux de Shi Pei Pu, présenté comme une cantatrice d’opéra.

Pendant près de vingt ans, par amour et pour protéger l’enfant qu’ils étaient censés avoir eu ensemble, Bernard Boursicot transmet plus de 500 documents secrets du gouvernement français aux services chinois. On découvrira plus tard que Shi Pei Pu était en réalité un homme travaillant pour Pékin sous une identité féminine. Tous deux ont été condamnés à six ans de prison en 1986.

2 L'agent double (années 1980–2003)

Recrutée en 1982 aux Etats-Unis par le FBI comme informatrice, la femme d’affaires d’origine chinoise Katrina Leung travaillait en réalité comme agente double pour le ministère chinois de la Sécurité d’Etat (MSS). Pendant des années, elle a entretenu en parallèle des relations avec deux hauts responsables du contre-espionnage américain, dont son propre officier traitant, James Smith. Elle aurait profité de cette proximité pour copier clandestinement des documents ultraconfidentiels dans leurs mallettes avant de les transmettre à Pékin.

3 Vol au sein du cabinet du Premier ministre (2008)

Lors d’un déplacement officiel du Premier ministre britannique Gordon Brown en Chine en 2008, un haut conseiller de son cabinet fait la connaissance d’une Chinoise dans le bar d’un hôtel. Après avoir passé la nuit avec elle, il découvre que son BlackBerry professionnel ainsi que des documents gouvernementaux sensibles ont disparu. L’affaire est souvent citée comme un exemple de méthode d’espionnage reposant sur la séduction pour accéder à des informations confidentielles.

4 Le général taïwanais victime de chantage (2002-2011)

Alors qu’il était attaché militaire en Thaïlande, le général de division taïwanais Lo Hsien-che, qui deviendra ensuite responsable de la sécurité des systèmes d’information militaires, aurait été approché puis séduit par une jeune agente chinoise.

Selon les éléments de l’affaire, il aurait ensuite été victime de chantage à partir d’enregistrements réalisés à son insu et aurait reçu environ un million de dollars. Pendant près de sept ans, il a transmis à Pékin des informations militaires hautement confidentielles concernant les Etats-Unis et Taïwan. Démasqué en 2011, il a été condamné à la prison à vie pour haute trahison.

5 L'étudiante et les hommes politiques américains (2011-2015)

Etudiante dans une université californienne, la ressortissante chinoise Christine Fang, surnommée «Fang Fang», a noué pendant plusieurs années des liens étroits avec de jeunes figures montantes de la politique américaine, dont Eric Swalwell, futur membre du Congrès et de la commission du renseignement.

Elle participait à l’organisation de levées de fonds électorales, aidait à placer des stagiaires dans des bureaux parlementaires et aurait entretenu des relations amoureuses avec au moins deux maires. Repérée par le FBI en 2015, elle a quitté précipitamment les Etats-Unis pour retourner en Chine.

6 Les «médiatrices culturelles» à Bruxelles (2023/2024)

Dans le quartier européen de Bruxelles, les services de sécurité ont à plusieurs reprises mis en garde contre les activités de jeunes collaboratrices chinoises liées à des groupes de réflexion, des associations étudiantes ou des chambres de commerce.

Lors de réceptions ou dans les bars fréquentés par les milieux européens, certaines auraient cherché à nouer des relations personnelles avec des assistants parlementaires et des diplomates. Invitations, voyages et proximité privée leur auraient ensuite permis d’accéder à des informations sensibles sur de possibles sanctions contre la Chine, des droits de douane ou encore certaines positions de négociation de l’Union européenne.