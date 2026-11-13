Un scandale d'espionnage à la Nvidia menace l'économie suisse

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, est au cœur d’une affaire d’espionnage. Mais un tel cas pourrait-il aussi se produire dans une entreprise suisse? Absolument, affirme l’expert en sécurité Chris Eckert. Il explique comment les entreprises peuvent se protéger.

En bref Le patron de Nvidia, Jensen Huang, reconnaît une liaison; les services américains soupçonnent un acte d’espionnage

L’expert en sécurité Chris Eckert avertit que les entreprises suisses pourraient également être concernées

Chris Eckert recommande des analyses de risques, des concepts de protection et des formations pour les cadres

Sven Schumann

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, est tombé dans un piège. Sa liaison avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang place le dirigeant du géant américain des semi-conducteurs dans une situation délicate. Non seulement il a trompé son épouse Lori Huang, mais les services de renseignement américains soupçonnent qu'Alice Huang, de 20 ans sa cadette, est une espionne du gouvernement chinois. Bien que lui et sa maîtresse portent le même nom de famille, ils n'ont aucun lien de parenté.

L’affaire semble tout droit sortie d’un film de James Bond, mais elle pourrait très bien se produire en Suisse, d'après l’expert en sécurité Chris Eckert. Il aide les entreprises à détecter et combattre la criminalité économique et l’espionnage industriel. «Beaucoup d’entrepreneurs pensent qu’ils n’intéressent ni les criminels nationaux ni les criminels étrangers. Mais c’est une erreur absolue», nous explique l’ancien chef de commissariat de la police judiciaire fédérale. Pour lui, la population suisse n'est toujours pas suffisamment sensibilisée à ces dangers.

Protéger les joyaux de la couronne

Chris Eckert estime que le problème vient du fait que de nombreuses entreprises ne s'intéressent à la sécurité qu'une fois le mal fait. Il préconise la prévention: «Cela implique un examen approfondi de tous les risques.» Il est essentiel de clarifier au préalable les questions suivantes: «Le dirigeant et sa famille sont-ils bien protégés? Ont-ils des faiblesses qui les rendent vulnérables au chantage? Sont-ils exigeants avec leurs nouvelles connaissances?»

Une fois que Chris Eckert a identifié les aspects les plus importants lors de ses discussions avec les entreprises – que l'ancien policier surnomme les «joyaux de la couronne» –, un concept de sécurité global peut être élaboré. «Cela inclut, par exemple, la protection personnelle ou des dispositifs de sécurité détaillés pour les voyages internationaux», explique l'expert en sécurité. «Mais nous nous interrogeons aussi, par exemple, sur la visibilité d'une personne sur Internet.»

Mais bonne nouvelle: en Suisse, les vérifications approfondies des antécédents des dirigeants avant leur nomination sont désormais la norme. «Les sociétés cotées, en particulier, ont considérablement renforcé leurs efforts dans ce domaine», observe Chris Eckert. Le problème, c’est qu’une fois le nouveau patron en fonction, le contrôle devient plus difficile. Il est rare que les dirigeants soient accompagnés de gardes du corps ou d’agents de sécurité pour prévenir l’espionnage ou la fraude. En général, les CEO s’engagent contractuellement à respecter les principes de gouvernance d’entreprise dès leur prise de fonction.

Encore et toujours la pratique

En fin de compte, le patron de Nvidia a été victime de «la plus ancienne forme d'espionnage de l'Histoire», affirme Chris Eckert, en référence à sa liaison avec Alice Huang. «L'être humain, avec ses faiblesses, est toujours la plus grande vulnérabilité face à la fraude.» L'ingénierie sociale – la manipulation psychologique ciblée des individus – vise précisément à exploiter ces faiblesses.

Mais les dirigeants peuvent aussi se protéger contre les techniques d'ingénierie sociale insidieuses. La seule solution? «La pratique, la pratique et encore la pratique!» affirme Chris Eckert avec conviction. «L'ingénierie sociale est un problème majeur dans la pratique, qui ne peut être résolu que par la formation, des ateliers et une sensibilisation accrue.»