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Liaison avec le boss de Nvidia
L'espionne présumée s'est rendue à Taïwan avec un passeport de Hong Kong

Alice Huang, accusée d'espionnage pour Pékin, a utilisé un passeport de Hong Kong pour entrer à Taïwan, confirme l'immigration. L'ex-cadre chinoise entretenait une liaison avec le patron de Nvidia, Jensen Huang.
Publié: il y a 3 minutes
Alice Huang (d.) est accusée d'avoir travaillé pour Pékin en entretenant une liaison avec le patron de Nvidia Jensen Huang (g).
Photo: TVBS via AP
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AFP Agence France-Presse

La Chinoise Alice Huang, accusée d'avoir travaillé pour Pékin en entretenant une liaison avec le patron du géant des puces Nvidia, a utilisé un passeport de Hong Kong pour voyager à Taïwan, a confirmé mercredi l'agence de l'immigration de l'île.

L'Américano-Taïwanais Jensen Huang a reconnu dimanche une liaison avec Alice Huang (sans lien de parenté), ex-cadre chinoise d'une société de centres de données basée à Singapour, Megaspeed. Elle est soupçonnée par le renseignement américain de travailler pour Pékin, qui a vivement démenti. Alice Huang, aussi connue sous le nom de Huang Le, avait été filmée avec Jensen Huang lors d'un dîner à Taïpei en mai 2025, en marge d'un salon de la technologie.

«Nos agences ont connaissance de tous ses relevés d'entrée et de sortie», a indiqué mercredi le directeur général de l'agence nationale taïwanaise de l'immigration, Lin Horng, confirmant des informations, selon lesquelles, l'intéressée avait utilisé un passeport de Hong Kong pour entrer dans le territoire.

Permis révoqué

Il est généralement plus facile d'entrer à Taïwan avec un passeport de Hong Kong qu'avec un passeport de Chine continentale, dont les détenteurs doivent demander une autorisation spéciale. Ces mesures s'expliquent en partie par les relations complexes entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme l'une de ses provinces et n'exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

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La ministre taïwanaise de l'intérieur Liu Shyh-fang a, elle aussi, confirmé mercredi que Mme Huang était «effectivement entrée dans le pays», soulignant qu'"elle se trouve actuellement à l'étranger», sans préciser de dates. «Si nous avions su qu'elle était une espionne, nous ne l'aurions certainement pas laissée entrer à Taïwan», a-t-elle assuré devant le Parlement.

Depuis lors, «Mme Huang a vu son permis révoqué, ce qui signifie qu'il lui est impossible de revenir à Taïwan», a souligné la ministre. Liu Shyh-fang a souligné que le gouvernement allait «passer en revue» les procédures d'immigration, «en particulier nos contrôles préalables, nos vérifications ponctuelles et nos entretiens», ainsi que les procédures de sortie. Le conseil d'administration de Nvidia a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette affaire.

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