Plainte d'actionnaires, le FBI s'en mêle: ça chauffe pour Nvidia

Des actionnaires ont saisi la justice après la révélation de la liaison extraconjugale du CEO de Nvidia avec une Chinoise suspectée d'être liée au pouvoir communiste. En parallèle, le FBI mène une enquête.

Yannick Weber Newsdesk

La pression monte contre Jensen Huang, le CEO de l'entreprise de puces Nvidia. Les médias américains ont révélé lundi soir qu'une plainte collective a été déposée par des actionnaires auprès d'un tribunal en Californie. Ils reprochent des pertes subies à la suite de déclarations fausses ou trompeuses après la parution d'articles de presse mentionnant une potentielle liaison entre le CEO et Alice Huang, une femme d’affaires chinoise que les Etats-Unis soupçonnent d'être liée au régime de Pékin.

La plainte ne vise pas la relation en soi, mais les déclarations du CEO et de son porte-parole, qui auraient caché les inquiétudes soulevées notamment par les renseignements américains sur les risques liés à la sécurité nationale et à la confidentialité des affaires de Nvidia. Ces déclarations auraient influencé le cours de l'action et, en finissant par finalement avouer la liaison, le CEO a provoqué une chute du cours, ce lundi, faisant essuyer des pertes aux actionnaires.

Le FBI s'en mêle

L'affaire remonte jusqu'aux plus hauts niveau de l'Etat. Donald Trump s'est lui aussi exprimé lundi, après avoir parlé avec Jensen Huang. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée que cette personne était une espionne, a-t-il dit, indiquant d'ailleurs que le CEO souffrait beaucoup de la situation.

Mais ce n'est pas qu'une question humaine. Je sais que le FBI est en train de plonger son nez dans cette histoire, a-t-il indiqué, étant toutefois confiant sur le sort du CEO, qui a la double nationalité américaine et taïwanaise. Le conseil d'administration de Nvidia a lui aussi mandaté une enquête indépendante sur les conséquences de la liaison avec la mystérieuse Chinoise.