L’action Nvidia a chuté jusqu’à 8% à l'ouverture lundi après l’aveu par Jensen Huang d’une liaison avec Alice Huang, entrepreneuse chinoise que les services américains soupçonnent, selon le «New York Times», d’avoir transmis des informations à Pékin.

Nathalie Benn et AFP Agence France-Presse

L'affaire fait trembler Wall Street. La révélation de la liaison entre Jensen Huang, grand patron de Nvidia, et une espionne chinoise présumée a fait réagir les marchés, et ce, dans les premiers échanges lundi à la Bourse de New York. Résultat: lundi après-midi, l'action de l'entreprise la plus valorisée au monde s'est retrouvée sous une pression massive dans les premiers échanges, plongeant jusqu'à 8%.

Vers 14h30, la deuxième capitalisation mondiale perdait 8,74% à 170,33 dollars, soit environ 300 milliards de dollars de valorisation boursière partis en fumée.

A l'origine de cette tempête boursière se trouvent des révélations explosives sur le puissant roi des puces électroniques. Dimanche, par le biais d'une communication interne, Jensen Huang a avoué avoir entretenu une liaison extraconjugale avec une cadre chinoise, Alice Huang. Précision utile: malgré leur homonymie, ils n'ont aucun lien de parenté. Le dossier prend cependant une tournure géopolitique, puisque selon le «New York Times», les services de renseignement américains soupçonnent l'entrepreneuse d'avoir fourni des informations à l'appareil d'espionnage de Pékin.

La situation est d'autant plus délicate qu'Alice Huang n'était pas n'importe qui: elle occupait un poste de haute direction au sein de la société Megaspeed. Or, cette entreprise s'est procuré pour au moins 4,8 milliards de dollars de technologies Nvidia par l'intermédiaire d'une société sœur. Face à ces transactions colossales, les autorités américaines soupçonnent une manœuvre visant à contourner les restrictions d'exportation qui frappent les puces américaines à haute performance. Si rien n'est encore prouvé à ce stade, le conseil d'administration de Nvidia a d'ores et déjà lancé une enquête interne.

Pour ne rien arranger, ce scandale frappe le secteur technologique au pire moment possible. La semaine dernière, l'indice Nasdaq 100 avait déjà lâché 4,9%. La journée de jeudi, à elle seule, s'est soldée par un effondrement de plus de 6% pour l'indice technologique phare.