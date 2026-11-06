Les titres technologiques se sont effondrés sur les marchés boursiers américains après la cuisante défaite de Trump aux midterms. La panique s'est propagée aux marchés asiatiques. Matthias Geissbühler, responsable des placements chez Raiffeisen, analyse ce séisme boursier et donne ses conseils pour les épargnants suisses.

En bref Wall Street et les marchés asiatiques enregistrent de lourdes pertes

Les craintes de nouvelles réglementations après les élections de mi-mandat alimentent les ventes persistantes de titres

La correction des cours est nettement plus modérée en Suisse qu'aux Etats-Unis ou en Asie

Bernadette Hogg

Après le raz-de-marée démocrate lors des élections de mi-mandat, un séisme boursier mondial s'est produit! La chute spectaculaire des cours à Wall Street a entrainé les marchés asiatiques dans son sillage la nuit dernière. Alors que Donald Trump cherche à rejeter la responsabilité sur les démocrates, cette tempête boursière fait le tour du globe. L'indice vedette japonais Nikkei a temporairement perdu près de 7%. Le Kospi sud-coréen a même chuté de plus de 8%.

Les grands perdants sont précisément ceux qui ont surperformé ces derniers mois: les géants de la tech et de l'IA. Jeudi, les doutes ne s'étaient toujours pas dissipés sur le marché technologique américain. Son indice vedette, le Nasdaq 100, a perdu plus de 6%. Avec la large victoire démocrate, les investisseurs craignent de voir les règles se durcir pour le secteur de l'IA. La construction de centres de données coûtant plusieurs milliards risque en outre d'être freinée.

«La bulle de l'IA a déjà éclaté»

Pour Matthias Geissbühler, responsable des placements chez Raiffeisen, ce revers ne tombe pas du ciel. Il analyse la situation pour Blick: «De mon point de vue, la bulle de l'IA a déjà éclaté – dès le mois de juin, lorsque nous avons atteint les plus hauts niveaux de nombreuses entreprises du secteur de l'IA.» Jusqu'à présent, les marchés dans leur ensemble n'ont fait que dissimuler ce coup de tonnerre.

Selon le spécialiste, l'indice Goldman Sachs AI le montre de manière impressionnante: le baromètre, qui regroupe les principales actions de l'IA dans un panier, a continuellement perdu du terrain depuis le début de l'été et atteint désormais une baisse d'environ 35% de sa valeur.

Le bitcoin chute aussi, l'or résiste vaillamment

Le marché des cryptomonnaies n'est pas épargné. Alors que le bitcoin avait encore atteint un plus haut quotidien de plus de 80'800 dollars juste après les élections, il a chuté jeudi vers les 75'500 dollars. Lorsqu'un vent de panique s'installe, les investisseurs se débarrassent dans un premier temps des titres à risque afin de sécuriser leur argent. Et les cours baissent.

La situation est tout autre pour l'or, valeur refuge: le métal jaune reste stable au-dessus de la barre des 4000 dollars l'once, même dans les turbulences actuelles. Sur une semaine, il pourrait même enregistrer une hausse de 4%.

Le SMI amortit le choc

Mais que va-t-il se passer maintenant? Alors que les investisseurs tremblent à New York et à Tokyo, les épargnants et les caisses de pension suisses peuvent rester prudemment optimistes. «Même si des pertes restent à prévoir aujourd'hui, la correction devrait être nettement plus modérée qu'aux Etats-Unis ou en Asie», rassure Matthias Geissbühler.

Les chiffres lui donnent raison: le SMI a commencé la séance vendredi matin avec une baisse de 1,8%. Vers 14h, il affichait une baisse d'environ 2,3%. Cette relative quiétude s'explique par le fait que le marché boursier helvétique est structuré différemment du marché américain. «Le secteur technologique est globalement fortement sous-représenté», explique l'expert.

L'espoir de gains

De nombreux Suisses investissent principalement dans des actions nationales – et cela porte maintenant ses fruits. Les capitaux affluent davantage vers des secteurs défensifs comme la pharmacie et l'alimentation. Le conseil de Matthias Geissbühler: garder son calme, mais rester vigilant en vérifiant son portefeuille. «Lorsqu'on suit une stratégie d'investissement à long terme, il faut s'y tenir même en période de turbulences», déclare-t-il.

Il met toutefois en garde contre le fait de parier aveuglément sur un redressement rapide des valeurs technologiques: «Les ventes pourraient tout à fait se poursuivre. Les actions gagnantes de demain ne seront pas forcément celles d'hier», souligne Matthias Geissbühler.

Un «vendredi noir» menace-t-il désormais Wall Street? La question reste ouverte, même si les contrats à terme du Nasdaq 100, qui regroupe les plus grandes valeurs technologiques américaines, sont à nouveau dans le vert avant l'ouverture. Tout comme ceux de l'indice élargi S&P 500. Réponse durant la soirée.