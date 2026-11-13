En quelques jours, Jensen Huang est passé d’icône de l’IA à patron déchu. Le fondateur de Nvidia quitte son poste après avoir reconnu une infidélité. Il doit désormais faire face à de nouvelles révélations sur des liaisons avec des employées.

Brisé, l'ex-patron de Nvidia reconnait son infidélité: «Je suis une merde»

Brisé, l'ex-patron de Nvidia reconnait son infidélité: «Je suis une merde»

En bref Jensen Huang démissionne de son poste de CEO de Nvidia. La directrice financière, Colette Kress, reprend provisoirement la direction de l'entreprise

L'ex-CEO aurait eu plusieurs liaisons, notamment avec Alice Huang et Kimberly Powell

L'action Nvidia a perdu 13% en cinq jours. Pour autant, Jensen Huang reste l'un des hommes les plus fortunés du monde

Michael Hotz

Empêtré dans les scandales, Jensen Huang a capitulé. L'ex-CEO de Nvidia a annoncé jeudi après-midi sa démission avec effet immédiat. Colette Kress, directrice financière de la société, a été nommée responsable par intérim. Le géant américain réputé pour ses puces dédiées à l'intelligence artificielle part désormais à la recherche d'un successeur.

Selon des sources proches du dossier citées par «Bloomberg», Jensen Huang serait brisé. Pendant des années, il a régné en tant que leader incontesté de la multinationale américaine. Affublé de sa traditionnelle veste en cuir, Jensen Huang était connu pour son énergie débordante. Un dynamisme dont il ne resterait plus grand chose aujourd'hui.

Selon certaines sources, il utiliserait désormais des expressions telles que «peu importe» ou «je m'en fiche». L'ex-patron se montrerait effrayé et déçu de lui-même, allant jusqu'à s'insulter de «merde».

Une troisième liaison sous les projecteurs

Le fondateur de Nvidia est accusé d'avoir entretenu plusieurs liaisons extraconjugales. Dimanche dernier, il a reconnu entretenir une relation avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise soupçonnée par les services de renseignement américains d’espionnage au profit de Pékin. «J'ai été infidèle à ma femme», a reconnu Jensen Huang. Et pas qu'une fois.

L'ex-CEO aurait également entretenu une liaison avec une cadre placée directement sous ses ordres. Selon différents médias, cette deuxième maîtresse serait Kimberly Powell, vice-présidente chargée du secteur de la santé. Puis quelques heures après la démission de Jensen Huang, Reuters a révélé une troisième liaison. Il s'agirait également d'une employée de Nvidia, dont l'identité n'est toutefois pas encore connue.

Entre-temps, Jensen Huang se montre repentant. Il se fiche de ce qui lui arrivera, ont affirmé des proches à «Bloomberg». Il consacrerait désormais toute son attention à sa femme, Lori Huang, avec qui il est marié depuis 41 ans. Il chercherait également à protéger les femmes avec lesquelles il a entretenu des relations, afin que leur vie n'en soit pas ruinée.

Trouvera-t-il refuge auprès d'Elon Musk?

La déchéance de Jensen Huang a de quoi surprendre. Quelques semaines auparavant, l'ex-patron incarnait à lui seul le visage mondial de l'essor de l'intelligence artificielle. Il avait fait de Nvidia, fondée en 1993 avec Chris Malachowsky et Curtis Priem, l'entreprise la plus valorisée au monde. A son apogée, en mai 2026, le géant américain valait 5,5 billions de dollars en Bourse. Avec ses liaisons, Jensen Huang a signé la chute de son groupe sur les marchés financiers: l'action Nvidia a chuté de 13% au cours des cinq derniers jours.

Pour autant, Jensen Huang reste l'une des personnes les plus riches du monde. Le magazine «Forbes» estime sa fortune actuelle à 144 milliards de dollars. Et qui sait, peut-être que l'homme brisé trouvera bientôt refuge auprès de l'un de ses camarades de la tech: sur son réseau social X, Elon Musk a affirmé que donner un emploi à Jensen Huang serait «un honneur» pour lui.