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Révélations de Bloomberg
Des puces Nvidia interdites sont entrées en Chine via l'ex-maîtresse du patron déchu

Des puces haut de gamme Nvidia ont été introduites clandestinement en Chine par une société liée à Alice Huang, ancienne maîtresse présumée de Jensen Huang, PDG de Nvidia, contraint de démissionner jeudi.
Publié: il y a 2 minutes
Alice Huang, prétendue espionne chinoise dans le scandale des puces de Nvidia, a été interdite de séjour à Singapour en février
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des puces haut de gamme conçues par Nvidia et soumises à des restrictions américaines ont été pourtant importées de façon illégale en Chine grâce à une société fondée par Alice Huang, l'ex-maîtresse présumée du patron déchu Jensen Huang, rapporte vendredi l'agence Bloomberg.

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Ces puces fonctionnent dans un centre de données à Shanghai, dont certains serveurs avaient à l'origine été vendus à Aperia Cloud Services, un partenaire commercial de Nvidia basé à Singapour, selon des documents consultés par l'agence de presse.

Mais ces serveurs ne sont pas restés dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est. Ils ont transité par Megaspeed, une société fondée par Alice Huang, pour passer en contrebande en Chine, montrent ces documents, qui confirment ainsi les accusations formulées par le renseignement américain.

Pékin dément les accusations

Jensen Huang, le charismatique patron américano-taïwanais de la société-phare de la révolution de l'intelligence artificielle, a été forcé jeudi de démissionner de Nvidia, balayé par le scandale de ses relations extraconjugales, dont sa liaison avec Alice Huang.

Pékin a démenti catégoriquement avoir confié à Alice Huang une opération d'espionnage et a redit vendredi s'opposer à d'éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine.

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