Les turbulences autour de Nvidia et les doutes sur l’IA accélèrent la rotation vers les valeurs défensives. En Suisse, Roche, Novartis et Nestlé portent le SMI à un record, au-dessus de 15’000 points.

En bref Nvidia perd plus de 600 milliards de dollars de valeur boursière après les révélations sur Jensen Huang

Roche, Novartis et Nestlé font franchir pour la première fois cette semaine au SMI la barre des 15’000 points: un record

Coreweave a des dettes et des charges d'intérêts élevées, le cours de l'action a été divisé par deux en six mois

Beat Schmid

Santa Clara est niché au cœur de la Silicon Valley. C’est dans cette ville, au sud de San Francisco, qu’Intel met au point le premier microprocesseur à la fin des années 1960. Quelques décennies plus tard, dans les années 1990, un certain Jensen Huang y fonde Nvidia avec un associé.

Longtemps tournée en dérision, l’entreprise spécialisée dans les cartes graphiques pour PC et dépourvue de sa propre production de semi-conducteurs frôle même la faillite. Mais le boom de l’intelligence artificielle change radicalement la donne. Nvidia devient alors le géant des semi-conducteurs de la Silicon Valley et l’entreprise la plus valorisée au monde.

Une liaison déclenche un séisme boursier

Mais début novembre, les révélations sur une supposée liaison entre Jensen Huang et une espionne chinoise font vaciller l’empire. Les informations sur la vie privée du patron et ses éventuels liens avec les services secrets chinois provoquent un véritable séisme boursier. Figure incontournable de l’industrie mondiale de l’IA, Jensen Huang est contraint de quitter ses fonctions.

Au cours des six derniers jours, les actions de l'entreprise ont perdu plus de 600 milliards de dollars. Cette somme équivaut à peu près à la valeur cumulée de Roche et Novartis en Bourse. Dans la foulée de ces révélations fracassantes, les titres d’autres fabricants de puces dévissent à leur tour. AMD, Broadcom, Arm, Samsung, SK Hynix et Micron enregistrent tous de nettes pertes. La chute abyssale est-elle terminée ou les cours vont-ils continuer de dégringoler la semaine prochaine? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre: personne ne connaît la réponse.

L'actuel flot de gros titres alarmistes nous ferait presque oublier que les géants technologiques américains traversent déjà une période difficile depuis plusieurs mois. Les actions de croissance, comme les analystes financiers désignent les entreprises affichant une forte progression, stagnent depuis des mois, voire perdent parfois nettement du terrain.

Cette tendance se reflète dans les grands indices boursiers, notamment le S&P 500 et le Nasdaq Composite, à forte dominante technologique. Des poids lourds comme Nvidia, Microsoft, Alphabet (Google) et Amazon y occupent une place importante. Sur les six derniers mois, le Nasdaq Composite a reculé, tandis que le S&P 500 est à peine dans le vert.

Roche, Novartis et Nestlé sur le devant de la scène

La tendance est tout autre pour les poids lourds de la Bourse suisse. Longtemps éclipsés par les géants de la tech, ils brillent soudain un peu plus fort. Roche, Novartis et Nestlé reviennent ainsi dans les faveurs des investisseurs. Sur les six derniers mois, l’indice phare helvétique, le SMI, fait nettement mieux que ses homologues américains. Cette semaine, il franchit même pour la première fois la barre des 15’000 points, établissant un nouveau record historique.

La particularité de ces mastodontes suisses? Ils génèrent des revenus et des bénéfices relativement stables, quelles que soient les conditions de marché. Les médicaments et les produits alimentaires restent indispensables, en temps de guerre comme en temps de paix, en période de croissance comme de récession. Dans le jargon boursier, ces actions sont donc classées comme «défensives».

Autre facteur: les investisseurs sceptiques à l’égard de l’IA réorientent leurs capitaux vers d’autres secteurs. Ce phénomène est appelé «rotation» sur les marchés financiers. Dans un rapport, VZ Vermögenszentrum constate un intérêt croissant pour les entreprises aux modèles économiques défensifs. Les investisseurs se tournent également vers des monnaies sûres, comme le franc suisse. Enfin, les poids lourds helvétiques profitent aussi de leurs solides résultats financiers.

Une rotation majeure

Zugerberg Finanz ne mâche pas ses mots. Le gestionnaire de fortune consacre un rapport à cette évolution, portant le nom de «The Major Rotation». Il indique qu'en octobre les paris sur l'intelligence artificielle auraient été réduits et remplacés par des actions défensives de qualité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: Roche a gagné 16% en octobre, Novartis 12% et Nestlé 11%. Les assureurs Zurich Insurance (+10%) et Swiss Re (+11%) figurent également du côté des gagnants.

Cette tendance ne s'arrête pas aux frontières de la Suisse. Le «Financial Times» relève lui aussi un transfert des investissements des valeurs technologiques vers les secteurs défensifs. L’ampleur est remarquable: en octobre, les actions mondiales des entreprises de biens de consommation de base ont bondi de 10,6%, leur meilleure performance depuis 1998. Celles du secteur de la santé ont progressé de 9,8%.

Mais ce repositionnement s'accompagne de risques. Après ces fortes hausses, les valeurs défensives ne sont plus aussi bon marché. Et si la confiance des investisseurs dans l’intelligence artificielle venait à se rétablir, la tendance pourrait rapidement s’inverser.

Coreweave, le canari de l'industrie de l'IA

Personne ne peut prédire si, et quand, le sentiment des investisseurs changera à nouveau. Une entreprise est particulièrement scrutée par les marchés: Coreweave. Cet opérateur américain de centres de données dédiés à l’IA, basé dans le New Jersey, fait figure de véritable canari dans l’industrie de l’intelligence artificielle.

L’expression vient des anciennes mines de charbon, où les mineurs emmenaient ces oiseaux chanteurs dans les galeries. Plus sensibles que les humains aux gaz toxiques, ces animaux donnaient l’alerte en s’effondrant, souvent morts. Leur sort avertissait les ouvriers d’un danger imminent.

Coreweave sert de baromètre de la solidité du boom des investissements dans l’IA. L’entreprise finance à crédit l’achat de puces ultra-performantes, notamment auprès de Nvidia, puis loue leur puissance de calcul à des sociétés spécialisées dans l’IA et à des groupes de la tech. Son activité croît rapidement, mais ses comptes restent lourdement dans le rouge. Et son endettement atteint des niveaux vertigineux. Au seul troisième trimestre, ses charges d’intérêts nettes dépassent les 800 millions de dollars. De quoi inquiéter les investisseurs: en six mois, le cours de l’action a perdu la moitié de sa valeur.

Sujet brûlant au Capitole

Les turbulences autour de Nvidia renforcent encore les incertitudes. L'entreprise n’est pas seulement l’un des principaux fournisseurs de puces de Coreweave: il joue aussi un rôle de partenaire financier. Cette interdépendance est caractéristique de toute l’industrie de l’IA. Elle forme le socle, encore fragile, sur lequel repose l’actuel essor de cette technologie.

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et leur prise de contrôle du Congrès américain pourraient encore compliquer la situation. Le changement de majorité renforce la pression politique sur les géants de la tech. Leurs milliards investis dans les capacités de calcul, la consommation massive d’électricité et d’eau des centres de données, ainsi que les multiples liens financiers entre les acteurs du secteur, devraient s'imposer parmi les sujets brûlants au Capitole.