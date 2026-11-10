Roche décroche la deuxième place du classement des entreprises européennes les plus valorisées en Bourse, derrière le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASML. Novartis et Nestlé figurent également dans le top dix.

Seraina Gross

Parfois, une deuxième place a aussi de quoi réjouir. C'est ce que révèle notre classement des entreprises européennes les plus valorisées en Bourse. En tête, le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASML domine largement la concurrence. Avec une capitalisation boursière de 539,6 milliards d'euros, le groupe surclasse tous ses rivaux.

Mais derrière ce géant de l'industrie des puces électroniques, c'est une entreprise bien de chez nous qui tire son épingle du jeu. Roche, dirigé par Thomas Schinecker, occupe la deuxième place avec une valorisation de 355,4 milliards d'euros. Porté par le succès retentissant d'un médicament contre le cancer du poumon, le groupe bâlois a vu son action repasser autour des 400 francs, une première depuis 2022.

Rang Entreprise Pays Secteur Mrd d'euros 1 ASML NL Équipement pour semi-conducteurs 539,6 2 Roche CH Pharmacie et diagnostic 355,4 3 Shell GB Énergie / pétrole & gaz 273,3 4 Novartis CH Produits pharmaceutiques 271,8 5 HSBC GB Banques et services financiers 261,2 6 Astrazeneca GB Produits pharmaceutiques 242,4 7 SAP D Logiciels d'entreprise 242,4 8 Nestlé CH Biens de consommation / alimentation 236,3 9 L'Oréal F Biens de consommation / cosmétiques 233 10 LVMH F Biens de luxe 200

Aux troisième et quatrième places, Novartis et Shell, qui profite des prix élevés du pétrole, se livrent une bataille serrée. A la tête de Novartis, Vas Narasimhan semble avoir surmonté les revers essuyés en septembre. L'action du groupe pharmaceutique s'échange à nouveau au-dessus de 130 francs. Le 30 octobre, elle a même atteint un nouveau sommet historique, frôlant les 134 francs.

Nestlé à la huitième place

Nestlé parvient également à se hisser dans le top dix. Son directeur général, Philipp Navratil, s'efforce toujours de regagner la confiance des investisseurs, mise à mal sous ses deux prédécesseurs, Mark Schneider et Laurent Freixe. Longtemps première capitalisation boursière de Suisse, le géant veveysan occupe désormais la huitième place du classement. Résultat: sur un marché européen de 530 millions d'habitants, trois des dix entreprises les plus valorisées sont issues d'un pays qui ne représente pourtant que 1,7% de cette population.

Outre la Suisse, seul le Royaume-Uni compte autant de représentants dans ce classement. Avec HSBC, le pays place la seule banque du top dix. Aux côtés de Shell figure également le groupe pharmaceutique AstraZeneca, dont le succès doit beaucoup à Pascal Soriot, ancien responsable de la division pharmaceutique de Roche.

L'Allemagne, en revanche, fait pâle figure. Première économie européenne, elle ne parvient à placer qu'une seule entreprise dans le classement: le géant des logiciels SAP. Même constat mitigé pour la France. Longtemps première capitalisation boursière d'Europe, le groupe de luxe LVMH, pénalisé par la baisse du pouvoir d'achat et le ralentissement du marché chinois, doit désormais se contenter de la dixième place. Il a même été dépassé par L'Oréal, dont Nestlé détient 20,1% du capital. Une participation qui représente à elle seule 46,8 milliards d'euros en valeur boursière.