DE
FR

Elle ne démissionnera pas
Valérie Dittli promet de refuser «de toute façon» la rente à vie

Sous pression après des accusations d'abus d'autorité et un rapport critique, Valérie Dittli, 33 ans, rejette les appels à sa démission. Elle affirme se concentrer sur les «vrais enjeux» et promet de refuser une éventuelle rente à vie.
Publié: il y a 47 minutes
Malgré les appels à démissionner, Valérie Dittli confirme sa volonté de terminer son mandat.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, redit dimanche qu'elle n'entend pas démissionner. Elle assure qu'elle ne reste pas à son poste pour toucher une rente à vie.

A lire aussi
Le canton de Vaud a déjà dépensé 80'000 francs dans l'affaire Valérie Dittli
Les 5 infos suisses du jour
Le canton de Vaud a déjà dépensé 80'000 francs dans l'affaire Valérie Dittli
Un scénario Dittli au National circule, mais peu y croient
Coulisses du Centre VD
Un scénario Dittli au National circule (et suscite des craintes)

«J'aimerais finir cette législature en remettant au centre les vrais enjeux, ceux qui intéressent la population», déclare dans un entretien diffusé par Le Matin Dimanche Valérie Dittli, soulignant qu'elle a «un bilan, aussi bien pour l'agriculture, le numérique ou la durabilité».

La Zougoise de naissance réfute le reproche qu'elle ne démissionne pas pour toucher la rente à vie de 39'000 francs par an, si elle était à nouveau candidate l'an prochain sans être élue. «Si les circonstances faisaient que j'y ai droit, je renoncerais de toute façon à cette rente.»

«J'ai 33 ans. J'ai une bonne formation. J'ai encore l'essentiel de ma vie professionnelle devant moi, ajoute-t-elle. L'idée que je me maintienne dans ma fonction pour toucher une rente ne correspond ni à mes convictions ni aux valeurs libérales du Centre.»

Ministre sous pression

La conseillère d'Etat vaudoise est plus que jamais sous pression depuis la publication en avril du rapport de l'ancien juge cantonal Jean-François Meylan. Selon celui-ci, la ministre a bel et bien conclu un accord confidentiel avec l'ancien président de la commission foncière rurale pour qu'une plainte pénale à son encontre – pour calomnie et abus d'autorité – soit retirée, sans en avertir le Conseil d'Etat.

La convention prévoyait aussi l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant. Epinglée pour avoir menti et caché des informations, elle n'a ainsi plus toute la confiance du gouvernement, qui souligne même qu'elle sera difficile à rétablir.

L'Etat doit débourser 80'000 francs

Concernant les frais d'avocats à la charge de l'Etat, Valérie Dittli relève dans Le Matin Dimanche qu'elle est visée non pas en tant que citoyenne, mais comme cheffe de département dans l'exercice de ses fonctions. «Il est donc logique que l'Etat prenne en charge les frais du litige.»

«
Mon rôle n'est pas simplement de préserver des habitudes, mais aussi de demander des clarifications lorsque cela s'avère nécessaire
Valérie Dittli, conseillère d'Etat vaudoise
»

Selon la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier, le montant assumé par le canton s'élève à 79'956,85 francs. Ce montant comprend les frais du litige avec l'ancien président de la commission foncière rurale et ceux de la procédure pour abus d'autorité.

Résolution du Grand Conseil

Valérie Dittli dit vouloir «simplement gouverner, faire [son] travail avec un leadership responsable et oser poser des questions dans une structure habituée à fonctionner autrement». «Mon rôle n'est pas simplement de préserver des habitudes, mais aussi de demander des clarifications lorsque cela s'avère nécessaire», ajoute-t-elle.

Le Grand Conseil vaudois a voté une résolution en avril appelant formellement la conseillère d'Etat âgée de 33 ans à démissionner. Même si le texte est avant tout symbolique, il voulait être «un message fort» pour que la ministre prenne cette décision par elle-même.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus