La Commission de gestion du Grand Conseil (COGES) critique Valérie Dittli pour ses «vérités alternatives» et des tentatives d'ingérence dans son rapport annuel sur l'Etat de Vaud, publié ce mercredi.

Un rapport du COGES critique «les versions contradictoires» de Valérie Dittli

Un rapport du COGES critique «les versions contradictoires» de Valérie Dittli

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

L'affaire Valérie Dittli n'en finit pas. Dans son rapport annuel sur l'Etat de Vaud publié ce mercredi, la Commission de gestion du Grand Conseil (COGES) reproche à la ministre ses «vérités alternatives», une information relayée notamment par la RTS. En effet, la COGES explique que la conseillère d'Etat centriste se serait montrée floue et aurait donné des «versions contradictoires».

La présidente de la COGES, Oriane Sarrasin, accuse aussi la ministre de «tentatives d'ingérence» en vue de la sortie du rapport: elle aurait tenté de modifier certains passages ou essayé de se justifier. «C'est la seule ministre qui agit ainsi», conclut la présidente.