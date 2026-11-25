Dans une interpellation discutée au Grand Conseil, l'élue vaudoise Géraldine Dubuis questionne le protocole d'accès à la contraception d'urgence, qui lui semble désuet. Selon le Conseil d'Etat et la Société vaudoise de pharmacie (SVPh), les choses sont déjà en train de s'assouplir.

En bref La Verte vaudoise Géraldine Dubuis juge l’accès à la pilule du lendemain trop contraignant, mais souhaite maintenir un entretien non moralisateur, notamment pour détecter les violences.

Le Conseil d’État et les pharmaciens vaudois évoquent un assouplissement de l’entretien-conseil et de l’évaluation du discernement des clientes de moins de 16 ans, tout en maintenant la nécessité d'une délivrance de la contraception d'urgence par un professionnel.

La pilule du lendemain coûte entre 40 et 65 francs sans remboursement: Géraldine Dubuis appelle à la gratuité de toute contraception, déjà prévue à Genève dès janvier 2028.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Toute personne ayant déjà été contrainte de se précipiter en pharmacie pour se procurer une contraception d'urgence (ou «pilule du lendemain») le sait: en Suisse, ce médicament ne s'achète pas de manière informelle et son acquisition requiert plusieurs étapes. Pour y accéder, il faut en effet répondre aux questions que les pharmaciens sont tenus de poser à leurs clientèle: combien d'heures se sont écoulées depuis le rapport? Etait-il protégé? Avez-vous eu d'autres rapports non-protégés depuis vos dernières règles? Etc.

Ensuite, à condition que le pharmacien considère que sa cliente est capable de discernement, il peut alors délivrer l'un des deux médicaments disponibles (le Lévonorgestrel, efficace jusqu’à 72 heures après le rapport, ou l'Ulipristal acétate, efficace jusqu’à 120 heures après le rapport), dont le prix oscille entre 40 et 65 fr. Aucun de ces produits n'est remboursé par l'assurance maladie. Notons qu'ils n'ont pas d'action abortive, mais contiennent des hormones qui bloquent l'ovulation, pour empêcher la fécondation.

Pour l'élue vaudoise Géraldine Dubuis, ce protocole mérite d'être questionné: dans une interpellation déposée en avril et évoquée début décembre au Grand Conseil, elle se demande s'il ne faudrait pas augmenter l'accessibilité de ce médicament.

«Quoi qu'on fasse, on a l'impression que c'est faux»

En effet, sachant que l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est toujours inscrite dans le Code pénal suisse, il peut sembler contradictoire que l'accès à la contraception d'urgence ne soit pas plus facile: «Cela démontre qu’on cherche à contrôler le corps des femmes, explique l'élue, vice-présidente du conseil de fondation de la Fondation PROFA. On nous contraint à passer par des étapes qui, sous prétexte de préserver notre santé, deviennent en réalité des étapes de contrôle.»

Pour la Verte, on inculque constamment aux femmes de «prendre leurs responsabilités» dans le cadre d’une vie sexuelle active: «Mais lorsque nous prenons effectivement nos responsabilités, en demandant une contraception d’urgence, nous avons malgré tout le sentiment d’être jugées, pointe-t-elle. On a l’impression de ne pouvoir faire que faux.»

Un moment de vulnérabilité ou de détresse

Alors que certains mouvements masculinistes et d'extrême droite menacent l'accès à la contraception, Géraldine Dubuis estime que celle-ci devrait être aussi facile d'accès que possible: «Une consultation rend cet accès plus difficile, dans la mesure où le questionnaire médical intervient dans un moment de vulnérabilité, de stress, et parfois de détresse», poursuit l'élue.

L'interpellation de la Verte ne suggère pas, en revanche, que la consultation médicale devrait disparaître. Au contraire, puisqu'elle est susceptible de détecter une éventuelle situation de violence: «Lorsqu’une jeune femme de moins de 16 ans demande une pilule du lendemain, une alerte doit être déclenchée au niveau de la pharmacie, affirme Géraldine Dubuis. Par contre, cet entretien doit constituer une consultation médicale non jugeante et non moralisatrice.»

Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie (SVPh) assure que c'est déjà le cas: «Nous ne sommes pas là pour interroger les gens, précise-t-il. Nous avons une discussion autour de leur santé, qui nous permet d'aborder différents aspects importants. Les pharmaciens vaudois sont d’ailleurs formés pour accueillir les situations de violences conjugales».

Vers un assouplissement au niveau fédéral

Et il semblerait que les choses soient en cours d'assouplissement, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat, dans sa réponse à l'interpellation: s'il n'est pas envisageable de délivrer la contraception d'urgence, un médicament de catégorie B, sans ordonnance, des discussions menées au niveau fédéral se dirigent vers une modernisation de l'entretien-conseil: un outil numérique développé à l'Université de Bâle prévoit, par exemple, que les clientes puissent répondre aux questions du protocole par elles-mêmes, en toute discrétion.

«Il faut diminuer les barrières, afin que les personnes concernées puissent demander cette pilule en pharmacie, sans ressentir de stress, acquiesce Christophe Berger. Les nouvelles lignes directrices assouplissent un peu les choses: par exemple, si une jeune fille souhaitait acquérir une pilule du lendemain avant de partir en vacances, juste au cas où, elle pourrait en obtenir une.»

«Nous voyons des jeunes filles âgées de 12 ou 13 ans»

L'évaluation de la capacité de discernement, actuellement requise pour les clientes de moins de 16 ans, pourrait également être facilitée: «Une personne venant en pharmacie a déjà pris conscience qu’elle a été exposée à un risque de grossesse, explique Christophe Berger. Nous aimerions que cette démarche soit considérée comme une capacité de discernement.»

Hors de question, toutefois, de distribuer la pilule du lendemain les yeux fermés: «Nous considérons toutefois qu’il s’agit d’un médicament qui répond à une indication particulière et qui doit être délivré par un professionnel», insiste notre interlocuteur. En effet, les pharmaciens du canton reçoivent de très jeunes filles, parfois âgées de 12 ou 13 ans, qui demandent la pilule du lendemain.

«Une contraception, quelle qu'elle soit, devrait être gratuite»

Pour Géraldine Dubuis, le combat de fond reste le coût de ces médicaments: «Ce que nous devons faire disparaître en premier lieu, c’est l’obstacle financier, parce que nous en avons les moyens, en Suisse, affirme-t-elle. Une contraception, quelle qu’elle soit, devrait être gratuite, pour tout le monde, en tout temps.»

Interpellé à propos du prix de la contraception d'urgence, le Conseil d'Etat affirme qu'il ne dispose «pas de compétence pour intervenir sur la fixation des prix des prestations délivrées en pharmacie», puisque celles-ci relèvent du libre marché.

Pour rappel, le canton de Genève s'est prononcé, le 27 septembre dernier, pour la gratuité totale de tous les moyens de contraception dès janvier 2028, et plusieurs députés vaudois ont proposé de suivre cet exemple.