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Motion déposée
Vaud veut emboîter le pas à Genève pour la contraception gratuite

Des députés vaudois proposent de rendre la contraception gratuite, suivant l'exemple de Genève. Une motion, déposée mardi, vise une prise en charge universelle des frais contraceptifs. Le texte est en examen en commission.
Publié: il y a 12 minutes
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Des députés vaudois ont déposé une motion pour rendre la contraception gratuite.
Photo: areeya_ann
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ATS Agence télégraphique suisse

Suivant l'exemple genevois, des députés vaudois veulent rendre la contraception gratuite dans le Canton de Vaud. Présentée mardi par la gauche radicale, la motion est renvoyée en commission pour un examen avant un futur débat au Grand Conseil.

Le texte a été signé par une trentaine de parlementaires de gauche, ainsi que deux élus vert'libéraux. Il s'inspire de l'initiative genevoise acceptée lors du dernier week-end de votation en septembre – «Pour une contraception gratuite». Genève est ainsi devenu le premier canton suisse à inscrire le principe de prise en charge universelle de la contraception dans sa loi.

«Le coût annuel de la contraception est estimé à environ 300 francs. Ces montants ne sont pas anodins pour les personnes disposant de faibles revenus, les jeunes en formation, les personnes en situation de précarité ou toute personne confrontée à des dépenses de santé importantes. Il va sans dire que le renoncement à la contraception pour des raisons financières peut se reporter sur les hôpitaux, par exemple dans le cas de grossesses non souhaitées ou de recours ultérieurs aux soins qui représentent également un coût pour la collectivité», écrivent les motionnaires.

Prendre les devants

La motion demande au Conseil d'Etat de soumettre un projet de loi permettant d'organiser la prise en charge au niveau cantonal de l'ensemble des frais liés aux moyens contraceptifs dont l'efficacité est scientifiquement reconnue: contraception orale, y compris d'urgence ("pilule du lendemain"), implants, contraceptifs injectables, patchs contraceptifs, anneaux vaginaux, dispositifs intra-utérins et les préservatifs. Et cela indépendamment de l'âge, du revenu, du statut de séjour ou de la situation familiale de la personne concernée.

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«Une réforme de la LAMal permettant la prise en charge de la contraception au niveau fédéral resterait souhaitable en priorité pour garantir une égalité de traitement dans le pays. Mais en attendant, le Canton de Vaud peut emboîter le pas à son voisin genevois et prendre les devants d'une prise en charge universelle des frais liés à la contraception, pour toutes les raisons précitées», soulignent encore les motionnaires.

Neuchâtel aussi

En Suisse, la contraception n'est, en effet, pas remboursée par l'assurance maladie de base alors qu'elle nécessite généralement une consultation médicale. Une situation qui contraste avec de nombreux pays européens, comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Espagne.

Plusieurs tentatives ont été menées au niveau du Parlement fédéral pour un remboursement par l'assurance-maladie. Aucune n'a abouti. A l'échelle cantonale, une réflexion est en cours à Neuchâtel à la suite de l'approbation en septembre 2025 d'une motion de la Jeunesse socialiste demandant une contraception gratuite pour les moins de 30 ans. Le rapport du gouvernement sur ce sujet est attendu.

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